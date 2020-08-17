自創縣市「合體字」！寫出台灣人情味　工整筆跡網敲碗：出貼圖



記者施怡妏／綜合報導

「台灣縣市造字計畫！」YouTube頻道「醬料 John Liao」日前分享自創「縣市合體字」，先將每個縣市的名稱寫出來，取出最具有代表性的部分，「想辦法保留有特色的部位，又不能失去中文字結構的通則」，超工整的筆跡，加上書寫的過程，讓網友們直呼太療癒。

「醬料 John Liao」偶然在YouTube上發現「日本書法家 巧匠」頻道，「其中有一支影片，他將日本47個都道府的名稱，濃縮為一個自創的漢字」，於是突發奇想，將台灣的直轄市、縣市級的行政區名稱，濃縮成一個自創的中文字。

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▲台灣20個縣市合體字。（圖／翻攝自YouTube／醬料 John Liao）

他坦言，「練習造字是最困難的」，要想辦法保留有特色的部位，又不能失去中文字結構的通則。他在紙上的寫出每一個縣市的合體字，經過改良以及編排後，選擇最美的合體字，接下來再一次寫在紙上，一鏡到底的拍攝模式，不容許有錯誤。

他表示，影片中的文字只是初步構想，之後會聽取網友的意見後，針對一些文字再做修改。影片PO上網後，流暢的筆劃加上工整的字跡，網友們大讚，「很複雜但有魅力的文字」、「第一眼把『苗栗』的合字看成『蕃』」、「南投的字其實已經有了，跟殼相通」、「或許上line貼圖會不錯」、「鍆已經是個字囉」。

►本文獲得「醬料 John Liao」授權分享。