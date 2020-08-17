外送平台交通事故多　屏東市10個月29件！警加強取締違規

▲屏東縣政府警察局統計，外送平台服務，10個月單就屏東市發生29件交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東友導

屏東縣政府警察局統計自2019年10月1日外送平台FOODPANDA及UBEREAT開始在屏東地區提供服務迄今，單就屏東市已發生29件外送員交通事故，造成32人受傷，威脅交通安全，保障用路人生命財產安全，警方即日起將針對外送員交通違規進行取締。

屏東縣政府警察局人員說，受疫情影響，民眾外出習慣改變，外送平台以免出門、花少許服務費，便可輕鬆享用美食外送到府做為訴求，近來在全台造成熱潮，由於受送餐時間限制及論件計酬等因素，外送員經常有搶快超速、違規闖紅燈及看導航不看路況等情形，導致事故風險高於普通用路人。

屏東縣警局統計自108年10月1日外送平台FOODPANDA及UBEREAT開始在屏東地區提供服務迄今，單就屏東市已發生29件外送員交通事故，造成32人受傷，其肇事原因以未注意車前狀況發生12件最多，未依規定讓車5件次之，未保持安全距離3件以及超車不當1件，為此，警方即日起強力進行違規取締勤務，確保交通安全。

縣警局長李文章表示，外送員應有的正確交通安全知識，包含「1.不超速、不搶快；2.遵守交通規則，不闖紅燈；3.專心騎車，不看手機；4.減速慢行，拼經濟不拼命；5.禮讓行人，不鑽車縫」等；並呼籲外送平台業者應辦理職前安全駕駛訓練課程，培養外送員「知法、守法、減速、停讓」的交通安全觀念，讓外送員執業時更有保障。

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