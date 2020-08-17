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非常時期新樂趣！健康新風潮連續12天挑戰　「跳鷄力操＋喝鷄精」強化免疫力

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▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

台灣於非常時期全民超前部署，狀況相較其他國家穩定許多，但也讓部分民眾開始鬆懈。ETtoday「街訪突即隊」日前上街關心民眾防護狀態，就發現有不少人把勤洗手和攜帶酒精消毒雙手的習慣拋到腦後，沒保持社交距離再加上熬夜晚睡、愛吃炸物又不運動，民眾免疫力堪憂。「街訪突即隊」立馬邀請受訪者一起動滋動，大跳最近網路許多人響應的「鷄力操」，還加碼免費請受訪者喝鷄精，有國家雙認證的加持，免疫力UP UP，提醒民眾依然要健康面對新生活，不可掉以輕心。

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

隨機街訪時，問到民眾自覺免疫力如何，多數人遲疑好一陣子才回答「應該……還好」、「還……可以吧」，為了喚醒民眾加強免疫力意識，「街訪突即隊」決定和受訪民眾一起挑戰時下網紅們響應的「鷄力操」利用白蘭氏鷄精跳「鷄力操」，大玩創意用鷄精盒作負重，做擠胸卧推、前平舉、火箭推舉等動作，訓練全身肌肉，連續12天，大家一起動滋動滋顧健康！

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

除了跳鷄力操，同時搭配喝白蘭氏鷄精，讓免疫力透過吃＋動維持的更好。鷄精萃取自新鮮雞肉的精華，富含人體所需蛋白質，蛋白質是免疫細胞重要的原料，獨家技術萃取後讓小分子更好吸收。產品更榮獲國家健康食品抗疲勞認證，能補充體力、調節免疫力，強調零膽固醇、零脂肪且不含防腐劑，天天安心喝，搭配「鷄力操」，連續12天就能讓免疫力UP UP！受訪民眾跳完操後喝一瓶，也紛紛大讚「金齁拎（很好喝）」、「這是我今天活力的開始」，還有不少民眾從小考試讀書就靠喝白蘭氏鷄精加強體力、專注精神和維持免疫力，覺得充滿「小時候的味道」、「味道很順口」。

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

與其擔心外在環境，不如馬上採取行動。現在就開始連續12天喝鷄精，再跳「鷄力操」，找回滿滿元氣，同時強化免疫力吧！即刻至8/31，在個人社群平台分享做鷄力操影片或照片，設定公開並留下#12天新生活健康事、#鷄力操，就有機會抽中3盒白蘭氏鷄精（1盒12入）。平時養成良好衛生習慣，運動，再加上健康雙認證的鷄精強化免疫力，防疫健康新生活輕鬆達標。

▲▼白蘭氏,鷄精,鷄力操,免疫力,防疫。（圖／翻攝自影片）

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