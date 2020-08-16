台中購物節倒數2周　小資女聰明消費店家類型曝光

▲台中購物節消費登錄金額已破50億，市府公布小資女消費類型。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

為期2個月的「2020台中購物節」倒數2周，APP登錄發票金額至今已突破50億！台中市經濟發展局16日公布7月摁店家消費分析，發現超商賣場3.4億元最高，服飾配件1.1億居次，其中女性服裝為熱門品項，可見聰明消費的小資女經濟，是帶動這次購物熱潮主因。

台中市經發局表示，從購物節APP分析消費數據與互動資料，進而滾動式優化服務內容。從「行政區電子發票登錄消費金額」數據顯示，西屯、南屯、北屯、西區、北區、大里消費力名列前茅。尤其是西屯，截至8月14日共累積消費11.3億，繼續蟬聯全市之冠，其他區域則緊追在後。

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▲▼台中購物節倒數2周，民眾可得把握時間聰明購物，還能抽大獎。（圖／台中市政府提供）

經發局長張峯源表示，職場小資女介於25歲至35歲，該族群具備固定收入積蓄並享受生活的特性。購物節期間，小資女最愛的前六大消費熱點分別為西屯區、南屯區、北區、西區、北屯區、大里區，與發票登錄消費金額的前6名行政區域相同，不難看出小資女的消費熱度。

經發局補充說，從APP會員資料分析中，小資女的熱門消費品項有女性服裝(含內衣、泳裝、鞋履)、美妝保養品、香水、行李箱、臥室、沐浴清潔用品、運動休閒用品、餐飲(包括冰淇淋、水果果乾、咖啡、甜品)等。

此外，小資女最愛消費店家類型，包括百貨公司、賣場超市、精緻車用照明店、心靈成長課程、美容按摩類型；熱門店家包括中友、新光、大遠百、三井Outlet、麗寶Outlet，好市多，世正光電，大藍全方位生活管理，碧鑫美容坊等，成功帶動消費人潮回流。

經發局呼籲，台中購物節受到各界熱烈迴響，吸引各地民眾到台中消費，歡迎「小資女族群」把握購物節倒數兩週，跟姐妹、好友來趟台中寵愛消費行，有機會抽中豪宅等大獎，共創台中生活經濟消費奇蹟。

・網友譽為「美白神霜」

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