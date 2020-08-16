習近平下令禁止浪費食物！餐廳竟要求「先量體重再點餐」引眾怒

▲美食當前總讓人食指大動。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國長江流域自6月以來連日受到暴雨威脅，各地災情不斷，許多糧倉收成毀於一旦。中國國家主席習近平11日下令「制止餐飲浪費行為」，而此政策初步共識為「10人用餐，上9人份」，沒想到各地餐廳為響應政策，紛紛制定了更極端的規定，甚至還有餐廳要求「先量體重再點餐」，讓許多民眾相當傻眼。

因暴雨洪災讓中國面臨了糧食危機，中國國家主席習近平11日下令「制止餐飲浪費行為」，而大部分的省市的共識為「10人用餐，上9人份」，但東北地區遼寧省內的2個餐飲協會卻提議10人聚會，可以只點8道，硬是比其他省市還少了1份，而遼寧省政府對於此提議也認同，讓官方轉發並要求各部門都要使用標語加以宣導，來實踐制止餐飲浪費的指示。

此外，長沙一家餐廳還推出「先量體重再點餐」的奇招，顧客前來用餐可先量體重，再依照店家推薦的體重與熱量對應菜單進行點餐，目的是為了引導顧客適量點餐，避免浪費；但此舉卻引來消費者不滿，認為吃個飯還受人牽制，心情大受影響。對此，餐廳業者也發表聲明道歉，「此事經報導後，引起了很大的社會反響，未能如期助力推動制止餐飲浪費的倡議，並且佔用了公共資源，我們深表歉意。」

▲餐廳依照體重推薦餐點。

延伸閱讀

▸ 限期3個月懷孕！婆婆嗆「不是男的墮掉」 人妻淪妊娠工具…生完下場更淒慘

▸ 10歲男童癲癇遭排擠...慘被「栓牲畜棚2年」！吃排泄物嗑羊飼料維生

▸ 好兄弟即將漫步人間！鬼門開啟卡到陰會激增 六情況知道卡了沒