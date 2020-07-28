嘉義縣上半年空品大幅改善　登雲嘉嘉南4縣市空品區龍頭寶座

▲ 嘉義縣上半年空品大幅改善 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局為守護空氣品質堅守崗位、致使嘉義縣今年上半年空氣品質AQI良好日數比率提高至36.3%，為雲嘉嘉南4縣市空品區第一，較2018年良好日數21.0%提升了15.3%。

環保局表示，除空氣品質AQI改善以外，2020年上半年空氣中PM2.5濃度19.3微克/立方公尺，為近5年同期最低，較2018年同期26.3微克/立方公尺相比，更是改善27%。在108年細懸浮微粒(PM2.5)實際削減量75.47公噸，相當於淘汰15萬輛高污染二行程機車，大幅超出原預定37公噸目標。

其中因地制宜管制，針對空品污染主因之一稻草露天燃燒，在農耕期為改變農民的耕作習慣，管制禁止燃燒稻草及番茄藤等廢棄農作物，環保局更建立一系列強化巡查監控機制，讓稻草露天燃燒比率從2018年0.07%降低至108年0.009%。

維護空氣品質，嘉義縣針對四大面向，民眾有感、污染防制、好鄰居跨縣市共同管制及縣府跨局處合作規劃短、中、長程管制策略，除持續加強露天燃燒、工程、農田等裸露地揚塵等經常影響民眾觀感及即時空品污染行為輔導改善及管制外，今年更密集結合雲嘉南空品區夥伴及嘉義縣府空污減量團隊，不同面源污染物削減，近期將訂定2020至2023年守護嘉義縣空氣污染防制計畫書，打造嘉義縣日日看見阿里山，日日空品綠油油。

近期伴隨著午後對流雲系發展旺盛導致短時強降雨，降雨過後都能清晰看見中央山脈美景，環保局長張根穆邀請大家領用振興劵，到嘉義縣內各觀光及網美景點感受清新擁抱晴空。