▲「蒸汽火車之王」DT668駛進富岡，為2020富岡鐵道藝術節揭開序幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

老火車太有魅力了！桃園市「2020富岡鐵道藝術節」首次舉辦，台鐵局特別出動DT668蒸汽火車，為活動揭序。這台火車有90年的歷史，被鐵道迷稱為蒸汽火車之王，15日由中壢站開往富岡站，吸引大批的鐵道迷把中壢和富岡兩地火車站擠得水洩不通！也讓富岡地區帶來大批人潮，相當熱鬧。

▲▼2020富岡鐵道藝術節限量一日票。（圖／市府提供）

市長鄭文燦在開幕式時指出，富岡車站是在1929年設置，富岡老街則是在1920年代形成，這裡有車站、穀倉及市集，過去是楊梅、湖口及新屋的重要集散站，在2000年台北機廠將車輛基地遷移至富岡，成為亞洲最大的機廠，保留了許多老火車，讓老街與鐵道成為富岡的特色，兩年前市府在富岡舉辦地景藝術節，非常受歡迎，市府因此決定舉辦富岡鐵道藝術節。

▲2020富岡鐵道藝術節熱鬧開幕。（圖／市府提供）

「2020富岡鐵道藝術節」在車站周邊復刻1920年代市集與雜貨，8月16日下午也在伯公岡公園舉辦親子音樂會，尤其在22件藝術作品中，有許多也是運用鐵道的素材創作，形成一大特色，未來也會持續與台鐵局合作，使富岡成為一大觀光亮點，讓更多民眾可以前來體驗富岡老街的風華，也歡迎民眾搭火車來富岡小鎮進行綠色旅遊。

▲「蒸汽火車之王」DT668來了，鐵道迷爭相拍照。（圖／市府提供）

台鐵局長張政源表示，富岡鐵道藝術節讓大家能夠更認識鐵道文化，為了今天的開幕，台鐵特別出動DT668蒸汽火車，這台火車有90年的歷史，被鐵道迷稱為蒸汽火車之王，坐起來仍非常平穩。雖然富岡車站是小站，但具有獨特的歷史淵源與文化魅力，希望未來繼續與桃園市政府一起努力，共同推動地方創生與觀光。

▲文化局長莊秀美（右四）邀請文學家陳銘磻、許水富、林央敏、謝鴻文、劉正偉、向鴻全、林文義等出席活動。（圖／市府提供）

包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員李家興、周玉琴、涂權吉、陳美梅、鄭淑方、市府副秘書長何明光、交通局長劉慶豐、文化局長莊秀美、水務局長劉振宇、農業局長郭承泉、客家局副局長戴興達、中壢區長鄭詩鈿、楊梅區長羅國裕、台鐵局長張政源、楊梅農會總幹事周宗維、文學家陳銘磻、許水富、林央敏、謝鴻文、劉正偉、向鴻全、林文義等均一同出席活動。

・天然珍稀成分

・零負評一用上癮

・彈潤舒敏搞定肌膚所有問題

