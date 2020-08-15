快訊／吳益政高雄補選大敗　柯文哲：認真、快樂過每一天

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選15日登場，最終結果不意外由拿下67萬1804票的陳其邁當選，李眉蓁則拿下24萬8478，代表民眾黨參選的吳益政則只拿了3萬8960票，連保證金都無法拿回。對此，民眾黨主席柯文哲說，「革命尚未成功，同志仍須努力」，新興政黨本就發展不易，但還是維持一種樂觀的態度，認真的過每一天、快樂的過每一天，然後希望台灣因為有我們可以變得更好。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

柯文哲15日赴台中協助下周的和平區長補選拉票，整日未現身高雄。談到選舉結果，柯說，當然我們還是要恭喜陳其邁當選人，希望他能夠認真做；另外也要鼓勵吳益政，在這麼短的時間、資源這麼有限的情形下，要殺出藍綠的重圍本來就不容易，所以我們也希望他繼續努力，還是繼續為高雄鄉親服務。

「這場補選是台灣民眾黨成立以後第一場的大型的縣市長選舉，對我們來講也是一種全新的學習。」柯文哲說，在過程中還是有很多需要改進的，短短一個半月的時間加上資源有限，我們沒有辦法跟每一個市民朋友溝通理念，也沒有辦法握到每一個高雄鄉親的雙手。

「但即便如此，還是盡到候選人應盡的義務，在三組候選人當中，我們是最認真有提出完整政策白皮書。」柯文哲說，此次補選讓大家知道，選舉還是有正事要做，也希望陳其邁當選市長後，對我們一些好的建議也可以參考。

最後，柯文哲說，還是要改謝每一位支持台灣民眾黨、支持吳益政的好朋友，在選舉過程中給我們的幫忙。另外，反省改進是我們的文化，所以我們會針對在選舉過程中我們有那些要改進的，我們還是會開一個檢討會議，列出來繼續改進。

柯文哲表示，新興政黨本來就要發展不容易，不過即使是這樣，我們還是一樣，維持一種樂觀的態度，認真的過每一天、快樂的過每一天，然後希望台灣因為有我們可以變得更好。

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