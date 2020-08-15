民眾黨高雄補選挫敗！柯文哲魅力不再？蔡壁如：尊重市民選擇

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選15日登場，但下午4點開票後，民進黨候選人陳其邁短短約90分鐘便拿下超過52萬票，得票率一舉衝破當選門檻。最終僅拿下3萬8960票的吳益政，在民眾黨立委蔡壁如的陪同下於17點35分召開記者會宣布敗選。被問到是否「柯P牌」失效？蔡壁如未多談，僅表示尊重高雄市民的選擇。

民眾黨2020年大選在全國拿下157萬張政黨票，在高雄的得票數僅14萬、約8％多，而該得票數也作為民眾黨此次參與補選的目標。但選舉結果出爐，吳益政僅拿下3萬8960票、得票率4.06％，連目標基本盤的一半都不到。

被問到柯文哲是否魅力不再？蔡壁如說，這次選舉時間上非常短，高雄市非常大，我們要每天很認真走到每個角落，最後結果都是藍綠歸隊，我想大概第三勢力還是有中間選民的存在，「非常感謝中間選民出來勇敢投給我們」。

「一開始選舉我們就說要選一場不一樣的選舉，以政策為主來告訴選民我們想做什麼建設。」蔡壁如說，我們從頭到尾認真談政策，最後市民沒有選擇我們，還是感謝大家，對我們來講，這就是一個學習的過程，還是很認真在這場選舉中學習，候選人跟我們之間，我覺得他是一個很棒的候選人，這一個半月時間我們默契也越來越好，對高雄他也把每個政策都講得非常清楚，最後還是尊重高雄市民的決定。

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