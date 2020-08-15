李眉蓁僅拿24萬多票！國民黨「世紀慘敗」...比10年前黃昭順還低

▲李眉蓁敗選，得票比黃昭順還低。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

記者許凱彰／高雄報導

高雄市長補選15日約18時03分全數開票完畢，民進黨候選人陳其邁一路領先，以67萬1804票的得票數大勝李眉蓁的24萬8478票、吳益政3萬8960票。值得一提的是，李眉蓁的得票率比2010年黃昭順的市長選舉31萬多得票數還來的少，創下國民黨高雄市長得票數新低。

此次高雄市長補選投票率僅41.83%，其中陳其邁在35個區得票大幅贏過對手李眉蓁，而李眉蓁只在茂林區、桃源區以及那瑪夏區領先。

據了解，李眉蓁在這次的補選當中拿下24萬多票，比2010年黃昭順參與高雄市長選舉所拿的31萬9000多票的的票還少上許多，創了國民黨高雄市長得票數新低。

▲高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言，結束後快閃離開。（圖／記者洪正達攝）

面對選情逆境，國民黨中央設下「333防線」，只要開票結果李眉蓁支持度維持三成、拿下至少30萬選票、輸給陳其邁30萬票以內，即「雖敗猶榮」，算是達成階段性任務。

如今開票結果出爐，李眉蓁得票率僅約26%，遭對手陳其邁以70%得票率輾壓，自行宣布敗選，黨中央的「333防線」也宣告失守。江啟臣稍早也南下高雄坐鎮，陪同李眉蓁現身向支持者喊話。

江啟臣表示，可以失敗，但絕不失志，2022國民黨必將再起；今高雄市民做出選擇，除了尊重，也希望陳其邁記得市民的期待及託付，認真實現政見。江啟臣說，失敗可以有很多理由、因素，但要在失敗中找到成長的養分，挫敗中尋找新的立足點，「國民黨是從錯誤中學習的政黨，是不畏艱險，在打擊中茁壯的政黨，今天的結果，不是對國民黨的否定，而是市民的鞭策，記得鞭策的痛楚，才能堅定改革的決心！」

「國民黨沒有跌倒了，就坐在地上哭鬧的傳統！」江啟臣表示，面對這場補選硬仗，看到黨內各個世代各司其職，在選戰中發揮所長，提名李眉蓁出現，是期盼年輕世代知道自己責任所在，不在乎眼前得失，學習勇敢站出來承擔，這樣的態度正是國民黨所需要的，也是前進的方向，「國民黨將站穩腳步，扮演好在野黨的腳色，監督政府、培育人才；黨團議員也要立即轉換心態，延續施政標準，監督市政，以高雄市發展為念、以市民需求為念，回報期待。」

江啟臣感謝李眉蓁勇敢承擔，「難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，迎向更多挑戰，不怕失敗，更勇於反省，今天的挫折是2022再起的養分。有人說，民進黨此後將在高雄長期執政，我們會用決心、跟打不倒的勇氣，擊破這樣的說法。從今天起，前進奔跑吧，用行動迎回高雄市民的支持，2022贏回高雄！」