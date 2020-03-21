嘉縣消防車無煙再升級　老舊公務車輛加裝濾煙器

▲嘉縣消防車無煙再升級。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府致力推動改善空氣品質，由消防局率先配合，向環保署爭取近509萬元經費，將24輛老舊公務車輛個別加裝濾煙器，安裝後每年即可將PM2.5削減約240公斤。翁章梁說，為減少柴油污染排放，近年政府也推出柴油車補助，期盼嘉義縣柴油車主跟進一同抗污。



嘉義縣2019年的污染物PM2.5比例中，柴油大貨車排放量高達2,201公噸。因此為降低空氣汙染，縣府自身做起，將24台老舊公務車輛，加裝有環保署補助認證的濾煙器，總計花費約747萬元。經由檢測，未安裝濾煙器前，黑煙排放不透光率為1.1m-1；安裝濾煙器後，黑煙排放不透光率降為0.0m-1，用肉眼觀察幾乎呈現「無煙排放」，大幅降低行進時對空氣的污染。

▲嘉縣消防車加裝無煙器。（圖／記者翁伊森翻攝）

20日上午，由縣長翁章梁偕同消防局長呂清海、環保局長張根穆等同仁，共同視察消防車安裝濾煙器，路康環保科技公司經理郭致緯也一並在記者會上向來賓介紹濾煙器。翁章梁指出，民眾對於空氣品質要求越來越嚴格，公部門也要求轄內單位，持續為降低降低空氣汙染來努力。因此，政府提出的補助方案，也希望民眾能配合，共同改善空氣品質。議員林緗亭、林淑完、陳文忠、賴瓊如，均到場關心。

▲縣長翁章梁聽取加裝無煙器解說。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，縣府向環保署申請補助費用，推出3種補助方案，大型柴油車汰舊換新最高可補助65萬元、加裝污染防制設備最高可補助15萬元、調修燃油控制系統最高可補助10萬元。透過補助的費用，讓柴油車主能一起改善嘉義縣的空氣品質。補助資訊可洽環保局專線05-3621671。



另外，隨著清明連假的到來，消防局也提醒民眾務必記住「4不2記得」，不放爆竹煙火、不隨意丟菸蒂、不任意燃燒雜草、不讓冥紙飛揚；記得撲滅餘燼、記得隨手撿拾垃圾。

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