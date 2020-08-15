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Hello Kitty專機海上畫「讚」　長榮類出國藏彩蛋！三麗鷗粉絲興奮買爆

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▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，偽出國正夯！長榮航空今日啟航第二班「類出國」航班，大批旅客搭乘Hello Kitty夢想專機，沿著東部海岸飛至恆春外海時，機長李孔傑特地在空中飛出「讚」的圖案，以向防疫英雄們致敬。

長榮表示，第二波類出國遊程，旅客可在「Hello Kitty夢想機專屬候機室」與三麗鷗家族明星同歡，現場展示的米其林機上美食、繽紛歡樂的服務用品，以及長榮航空獨家銷售的Hello Kitty聯名商品。

請繼續往下閱讀...

邱先生表示，女友是Hello Kitty迷，這次好不容易搶到票，帶著女友一同「類出國」，提前在機上慶祝情人節，邱先生女友看到滿滿的Hello Kitty商品，直呼「刷爆男友的卡是必須的，這次可以蒐集到7款三麗鷗家族彩繪機的撲克牌及國際知名品牌的長程線過夜包，再加上登機前有獎徵答，Hello Kitty限量好禮大放送，真的太值回票價了」。

▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

▲三麗鷗粉絲興奮拍照。（圖／長榮提供）

另外，廖先生帶著高齡90歲的母親一同搭乘類出國班機，廖奶奶對這個特別的旅程感到既新奇又開心！身為長榮會員的李先生，說已經一年沒有出國了，上次沒搶到票，這次好不容易搶到了，帶著太太一起來享受類出國的體驗。

今日起飛的BR5288類出國專案航班是由Hello Kitty 夢想機執飛，飛行時間約2小時45分鐘，再度由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽，上午 10 點 30 分自桃園機場起飛後，飛行高度約為1萬6千~2萬英呎。

▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

▲長榮航空類出國啟程。（圖／長榮提供）

▲專機飛出讚的圖案致敬防疫英雄。（圖／長榮提供）

飛機飛行至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端與那島國上空，接著沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，再往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻、恆春及小琉球。飛機在恆春外海附近的天空中畫一個「讚」的圖案，之後依原航線北返，預計在下午 1 點 30分抵達桃園機場。

長榮表示，這次飛出大大的「讚」，就是要為台灣與全世界按讚打氣，也對眾多的防疫英雄致敬，希望疫情能早日落幕。

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