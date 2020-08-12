　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護理師半夜拿2支針筒！爸狂奔下跪求出院：她要取我命　一早問醫生更吃驚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO分享在醫院的親身經歷。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

「在醫院半夜不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」一名網友分享爸爸住院時，爸爸看到「護理師」要來打針，驚恐下跪求救，「她真的不是護理師，她要來打嗎啡，要取命的！」他隔天一早問了醫師，沒想到卻得到更驚人的答案，並提醒坐電梯盡量站在門口就好。

當事人近日在「爆料公社APP故事館」說，有天爸爸生病住院；那晚，留下來照顧父親的他，因半夜肚子餓就獨自搭電梯下樓，到了某樓層，電梯打開了，他探頭沒看到人就按關門鍵，馬上聽到一句「謝謝你」，「我身體的毛豎了起來，到1樓後也已經不想再買東西了，趕快上樓比較實在！」

請繼續往下閱讀...

▼原PO看到一名護理師拿著兩支針筒。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼護理師,針筒,醫療。（圖／取自Pixabay）

原PO表示，自己有陰陽眼，回到病房後就躺下睡覺，三更半夜突然有一名護理師拿了2支針筒，要注射到爸爸手上打點滴的針頭內，「我爸突然醒來，拔掉手上的針頭往電梯那跑坐下去1樓，我在後面追…」他立刻追到一樓，並還原當下父子對話：

原PO：怎麼了？

爸爸：她不是護理師，她是要來取我的命。

原PO：怎麼可能，她就真的是護理師啊！你不乖乖配合，怎早日康復？

爸爸：她真的不是護理師，她要來打嗎啡，要取命的。

原PO：不要亂想好嗎？這是醫院耶，而且我們又沒得罪人。

爸爸下跪：我要出院可以嗎？拜託讓我出院！

原PO：要出院也要等明天，拜託你跟我回病房好嗎？

原PO指出，跟爸爸盧了很久，終於肯回病房；他請護理師來處理爸爸拔掉針頭後手上流的血，當下一直在想奇怪了，護理師都穿白色或藍色，剛剛那人穿的顏色怎不一樣，就問護理師剛有人進來病房嗎？結果對方回，「沒有喔，阿伯要打的藥下午都打完了，明天才要再打藥喔！」

▼原PO表示，「坐電梯如果沒人，不要到最裡面，盡量在門口那幫人家按樓層就好！」（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

「我心裡在想……現在是什情況，剛剛看到的是誰？」原PO又想起在電梯遇到的事情，「不用我爸想出院了，我已經想回家了。」

原PO說，隔天早上家人來，就辦出院手續，也詢問醫師，護理師穿什麼顏色的衣服，「跟醫生說那晚看到的顏色，醫生說不可能，除非我看錯顏色！」

原PO指出，回家後才知家是最溫暖的，沒有那刺激感，「我親身經歷的事情很多，用打字真的沒辦法體驗到那感覺！這事情後來我都跟朋友說…坐電梯如果沒人，不要到最裡面，盡量在門口那幫人家按樓層就好！在醫院半夜也不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

越南爆「本土疫情」發生次波感染！　即起從「低風險國家」移除

嘉藥雙認證實驗室　把關中藥材代檢讓您安心！

快訊／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例　

指揮中心：8/13起「2~6歲以下」持台灣居留證陸籍子女可申請入境

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

越南爆「本土疫情」發生次波感染！　即起從「低風險國家」移除

嘉藥雙認證實驗室　把關中藥材代檢讓您安心！

快訊／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例　

指揮中心：8/13起「2~6歲以下」持台灣居留證陸籍子女可申請入境

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

投資客資金滯留！六都房價全面大漲　專家：像變了心的女友

天然貴妃池中抓魚！特搜全台15處避暑勝地　還有夢幻藍野溪秘境

ASICS專為跑者研發跑步口罩　9月中旬上市

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

口罩攻略！中衛7色開搶　網見丹寧玫瑰暴動

天兵尪陪產「喝光蛋湯」！6500人曝真相：活膩了

激似孫芸芸！花200中15億「得主身分曝光」

7號颱「無花果」生成機率曝！

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

工人勸「好好讀書」　媽超狂身教...惹哭萬人

好市多牛肉標籤多了R　神人解答

老旅館「午夜門禁」遊客被關門外...她怒PO網引論戰

更多熱門

相關新聞

貿協董座黃志芳邀12家醫院院長座談　暢談醫療未來市場

貿協董座黃志芳邀12家醫院院長座談　暢談醫療未來市場

外貿協會10日在臺北國際會議中心辦理「後疫情時代：臺灣國際醫療再出發」院長座談會，邀請國際醫療產業專家，與12家醫院院長及代表共同座談，會中大談國際醫療未來市場、數位轉型及創新模式，國際醫療未來市場、數位轉型及創新模式。

汽車等停紅燈挑陰影避陽！網：忘了選配冷氣

汽車等停紅燈挑陰影避陽！網：忘了選配冷氣

老公調情妹仔：想被妳睡…她一見崩潰求離婚

老公調情妹仔：想被妳睡…她一見崩潰求離婚

屏東男看完病找嘸電動代步車...停在家門口啦

屏東男看完病找嘸電動代步車...停在家門口啦

送寶寶閱讀禮　屏縣與醫院推親子共讀衛教

送寶寶閱讀禮　屏縣與醫院推親子共讀衛教

關鍵字：

醫院護理師爆料公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面