護理師半夜拿2支針筒！爸狂奔下跪求出院：她要取我命　一早問醫生更吃驚

▲原PO分享在醫院的親身經歷。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

「在醫院半夜不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」一名網友分享爸爸住院時，爸爸看到「護理師」要來打針，驚恐下跪求救，「她真的不是護理師，她要來打嗎啡，要取命的！」他隔天一早問了醫師，沒想到卻得到更驚人的答案，並提醒坐電梯盡量站在門口就好。

當事人近日在「爆料公社APP故事館」說，有天爸爸生病住院；那晚，留下來照顧父親的他，因半夜肚子餓就獨自搭電梯下樓，到了某樓層，電梯打開了，他探頭沒看到人就按關門鍵，馬上聽到一句「謝謝你」，「我身體的毛豎了起來，到1樓後也已經不想再買東西了，趕快上樓比較實在！」

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▼原PO看到一名護理師拿著兩支針筒。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，自己有陰陽眼，回到病房後就躺下睡覺，三更半夜突然有一名護理師拿了2支針筒，要注射到爸爸手上打點滴的針頭內，「我爸突然醒來，拔掉手上的針頭往電梯那跑坐下去1樓，我在後面追…」他立刻追到一樓，並還原當下父子對話：

原PO：怎麼了？



爸爸：她不是護理師，她是要來取我的命。



原PO：怎麼可能，她就真的是護理師啊！你不乖乖配合，怎早日康復？



爸爸：她真的不是護理師，她要來打嗎啡，要取命的。



原PO：不要亂想好嗎？這是醫院耶，而且我們又沒得罪人。



爸爸下跪：我要出院可以嗎？拜託讓我出院！



原PO：要出院也要等明天，拜託你跟我回病房好嗎？

原PO指出，跟爸爸盧了很久，終於肯回病房；他請護理師來處理爸爸拔掉針頭後手上流的血，當下一直在想奇怪了，護理師都穿白色或藍色，剛剛那人穿的顏色怎不一樣，就問護理師剛有人進來病房嗎？結果對方回，「沒有喔，阿伯要打的藥下午都打完了，明天才要再打藥喔！」

▼原PO表示，「坐電梯如果沒人，不要到最裡面，盡量在門口那幫人家按樓層就好！」（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

「我心裡在想……現在是什情況，剛剛看到的是誰？」原PO又想起在電梯遇到的事情，「不用我爸想出院了，我已經想回家了。」

原PO說，隔天早上家人來，就辦出院手續，也詢問醫師，護理師穿什麼顏色的衣服，「跟醫生說那晚看到的顏色，醫生說不可能，除非我看錯顏色！」

原PO指出，回家後才知家是最溫暖的，沒有那刺激感，「我親身經歷的事情很多，用打字真的沒辦法體驗到那感覺！這事情後來我都跟朋友說…坐電梯如果沒人，不要到最裡面，盡量在門口那幫人家按樓層就好！在醫院半夜也不要到處亂跑，尤其是你當下運勢不好時，更不要亂跑！」