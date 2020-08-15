她一駕駕就痛爆！「做一次整周下不了床」...靠吃止痛藥求歡

▲女子每次與男友恩愛後，身體就會出現劇烈刺痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

性愛對許多成年男女來說，是相當愉悅的事，但對住在英國倫敦的女子維多利亞（VictoriaJenkins）來說，卻是一場「痛徹心扉」的惡夢。因為她每次與男友發生關係時，身體就會出現劇烈刺痛，完事後腹部開始腫脹疼痛，導致她整場性愛完全痛到無法放鬆享受，「駕駕」結束還會痛到躺在床上整周，完全下不了床。所幸她在尋求完醫療協助後，醫師透過陰道手術，讓她終於能好好享受一場無痛的性愛了。

據《太陽報》報導，維多利亞約在4年前，發現自己與男友在發生性關係時，身體會莫名感到刺痛，接著她發現，自己的腹部會明顯腫脹疼痛，整場性愛無法好好投入，還會痛到「做完一次躺床一周」，後來為了求歡，她只能靠吃止痛藥短暫壓制疼痛，才能完成性愛。

▲維多利亞經過手術治療後，改善了疼痛問題。（圖／翻攝推特）

後來她實在受不了去求醫，檢查後發現，她罹患的是骨盆腔充血症候群。這種疾病之所以會劇痛，是因為骨盆腔靜脈回流受阻，患者才會出現下腹疼痛和脹脹的感覺。本來醫院一度告訴她，這種疾病無法被醫治，搞得維多利亞只好在每次與男友發生關係時，先偷吃止痛藥止痛。後來時間一久，她決定要找出能幫她的醫院，最後找到一間私人醫院，為她進行靜脈栓塞術。

還好在接受手術，並忍過兩周比較不舒服的康復期後，整體情況慢慢改善，她再次跟男友發生關係時，發現現在比起以前痛感降低許多，且每次的情況都有持續好轉中。她很希望能夠透過治療解決她的性愛困擾，與其他人一樣正常享受性愛的歡愉。

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