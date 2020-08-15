台南妹吃藥熟睡…媽男友「打光照下體」噁爛動作　她上半身濕熱嚇崩潰

▲女子熟睡時遭猥褻。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

台南1名女子小蘭（化名）患有精神障礙，需服用安眠藥方能入睡，不料她前年因心情低落，找母親男友阿建（化名）到租屋處聊天，聊完後吃藥就寢，睡到一半竟遭對方以手電筒照射下體，還被舔胸部猥褻，嚇得她瞬間驚醒。阿建遭逮後否認犯行，還說是被害人主動要求性交易，但相關說詞未被採信，遭處有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，小蘭前年5月間和男友吵架，加上她患有躁鬱症，因此情緒異常低落，遂找上阿建傾訴心事，一直聊到隔日凌晨1時許，才服用安眠藥準備就寢；由於阿建平常對一家人很照顧，且對方也曾在租屋處過夜，所以被害人當時不疑有他，未要求男方離開就沉沉睡去，孰料他竟趁機用手電筒照射其下體，還舔胸部猥褻。

阿建遭逮後辯稱，2人當時回到小蘭租屋處，她就說要先洗澡，走出浴室後不僅穿著暴露，還沒穿內衣，後來更主動把胸部放到他臉上，並問「要不要舔？」自己當下禁不住誘惑，就張嘴舔了一下，結果女方竟提議性交易，他當場拒絕後，雙方又聊了一下，直到小蘭表明要吃藥就寢，他隨即離開房間，絕對沒有做出猥褻行為。

台南地院審酌，小蘭平時和阿建並無恩怨，否則也不會找對方談心訴苦，實在沒有理由誣陷被告，而她在案發數日後前往精神科就診，確實被診斷出急性壓力反應，加上阿建辯詞前後反覆、漏洞百出，足堪認定其猥褻行為屬實，惡性重大，最後依乘機猥褻罪判處有期徒刑2年。全案可上訴。

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