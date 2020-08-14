影／盛唐呂世明收押8天道歉了！硃砂毒害累計22人　委託3律師發聲明

記者鄧木卿／台中報導

台中市盛唐中醫診所院長呂世明違法使用硃砂入藥，造成前中市議長張宏年等人鉛中毒，全市已有22人驗出血鉛濃度超標，市府已協調消基會打團體訴訟並求償，7日被羈押禁見的呂世明在收押的第8天，14日委託羅閎逸、常照倫及陳盈壽3名律師代發致歉新聞稿表示，願意承擔所有法律責任，盡全力善後，彌補過錯。

▲盛唐中醫院長呂世明透過律師發表道歉聲明。（圖／ETtoday資料照）

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▲律師羅閎逸代替呂世明發表道歉聲明。（圖／記者鄧木卿翻攝）

呂世明違法添加硃砂事件發生後，造成全國人民恐慌，重創民眾對中醫、中藥的信心，中華民國中醫師公會全國聯合會6日晚上緊急發出聲明稿，解決呂的理事職務，台中市衛生局也首創建構中醫藥5層防護網，避免類似事件再度發生，此外，台中市中醫師公會、大台中中醫師公會也將舉辦3場次研討會及座談會，用實際行動宣示杜絕禁藥，保障民眾用藥安全。

呂世明書面聲明稿如下：

一、本人執業中醫逾二十年，素以濟世救人為職志，初衷可鑑，對於此次使用硃砂藥粉入藥導致患者身心健康受損，深感懊悔與自責，惟因偵查不公開而尚無法對外為詳細之說明，謹先以此份新聞稿向本人之患者及社會大眾致最大歉意。

二、本人頃刻正全力配合司法單位、衛生機關之調查，並承諾承擔所有法律責任，盡全力善後，彌補本人之過錯。

三、就此次違法使用禁藥行為乃為本人個人不當失慮行為，與全體中醫界無關，中醫界有千年優良傳統，早經民眾所共識認同，對於中醫師同業因個人不當事件遭受質疑，甚至形像受損，本人深感歉疚，在此也向所有中醫師同業及各地中醫師同業公會誠心致歉。

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