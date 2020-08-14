「我也會到選前之夜」　葉毓蘭挺李眉蓁：支持3號「蓁愛高雄」

▲葉毓蘭日前與李眉蓁在高雄航空教育展示館合影。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選倒數1天，國民黨候選人李眉蓁晚間6時在夢時代旁的台糖物流園區空地舉辦「選前之夜」造勢大會，做最後衝刺，前高雄市長韓國瑜預計將到場力挺。對此，國民黨立委葉毓蘭下午表示，她今天也會到選前之夜陪支持李眉蓁的鄉親們一起渡過最後一夜，「我們不見不散」。

「蓁愛高雄 勇敢投票 請支持3號李眉蓁」葉毓蘭14日下午在臉書表示，明天就是高雄市長補選的投票日，感謝所有的支持者，在不到2個月的日子裡，為我們加油、打氣，懇請大家堅定意志，勇敢投票。

葉毓蘭指出，李眉蓁從小生長在高雄，對這座城市有著深厚的感情，因此提出「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」這4大政見主軸，未來一定要把高雄，打造成一座宜居城市，讓高雄市民可以幸福、輕鬆的生活。

葉毓蘭呼籲，希望所以高雄鄉親、所有支持李眉蓁的好朋友，15日一定要勇敢的站出來投票，支持3號李眉蓁，用選票「蓁愛高雄」。她也強調，「我今天也會到選前之夜，陪所有支持眉蓁的鄉親們一起渡過最後一夜，我們不見不散」。

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