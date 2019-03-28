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為越南、韓國人設計中文教材　中原應華系學生推廣華語到國際

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▲▼中原大學應華系學生設計華語文教材。（圖／中原大學提供）

▲中原大學應華系畢業生未來將成為全球華語教學的種子師資。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應全球華語熱，中原大學從91年率全國之先成立大學部第一個華語教學系所─應用華語文學系。中原大學表示，至今已培育836位人才，而今年應屆畢業生為了展現四年來的學習成果，特別針對越南、韓國人設計華語教材，或是編撰台灣在地旅遊、大學生活指南之華語學習教材，題材豐富多元，展露他們探索世界的企圖心與想像力。

「華語是世界上最難學的外語之一，更需要專業優質的老師引導學生學習」中原大學應華系主任歐德芬表示，中原應華自成立以來即致力培育有志於從事華語教學相關的專業人才，全世界有數億人口對學習華語有興趣，若僅由台灣培養華語老師絕對供不應求，因此中原應華積極招收外籍學生，受到各國年輕學子歡迎。

▲▼中原大學應華系學生設計華語文教材。（圖／中原大學提供）

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▲中原大學應華系學生玄娜姈（右）來自韓國，和同學研發一套職業探索自學工具書。（圖／中原大學提供）

來自韓國的大四學生玄娜姈，和同學研發一套自學工具書「華向未來─職場新鮮人」，希望讓學過華語的韓國學生透過教材來協助他們找到理想的職業。在中原求學四年，她認為最大的收穫是中文突飛猛進，也學習到如何進行華語教學，以及將來為人師該如何與學生互動。她說，學華語最困難的部分是語法和聲調，她一直在努力學習中，希望將來能用最好的一面來教韓國人學中文。

▲▼中原大學應華系學生設計華語文教材。（圖／中原大學提供）

▲中原大學應華系融合不同國籍的學生，以創意創作、繪製華語教材，獲得好評。（圖／中原大學提供）

最獲老師好評的「米拉的在台日記」教材，創意發想於「遜咖日記」，以日記做主軸，融入時下最流行的詞彙及活潑生動的插圖，再搭配網站教學，增加學習者的興趣與專注力。負責繪圖的耿琳喬同學說，透過實際製作教材，使他們更加了解華語教材的特性及教學應注意事項，也學會要從「學習者」的觀點思考，編輯出具有實用價值的教材。

歐德芬指出，中原應華學生畢業後除了擔任華語老師，也有機會進入華語紙本及數位出版業工作，尤其因應數位學習風潮，還有畢業生創業開設線上華語學習公司或是開發桌遊學華語的遊戲；因為在學期間紮實的訓練，讓學生擁有更多的就業機會及職場發展選擇。

▲▼中原大學應華系學生設計華語文教材。（圖／中原大學提供）

▲中原大學應華系「米拉的在台日記」結合繪本與網站教學，媲美專業華語教材。（圖／中原大學提供）

歐德芬表示，中原大學應華系有來自世界各國的學生，包括韓國、印尼、越南、馬來西亞等，畢業後回到各自國家就是最好的華語種子教師，不但能進行專業華語教學，更是中原應華系通往世界的最佳網絡；除了能將台灣最優質的華語教學專業帶往世界，也有機會透過外籍畢業生將中原應華的學生帶往全世界就業。
 

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關鍵字：越南韓,韓國,中原,應華系,華語,遜咖日記

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