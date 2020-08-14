快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝

記者陳家祥／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲。李登輝14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，前往濟南教會舉行安息禮拜儀式，隨後繞行總統府，接著遺體運送到二殯進行火化。經過近2小時後，李登輝骨灰由家屬帶回翠山莊暫厝。

▲李坤儀捧李登輝骨灰。（圖／記者林敬旻攝，下同）

李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀，一早抵達濟南教會送爺爺最後一程，隨後也到二殯伴爺爺走完最後一段路。

而上午未現身的李登輝的夫人曾文惠，因年事已高，且基於台灣人的習俗，未亡人不宜參加火化告別儀式，因此曾並未現身濟南教會。據了解，曾文惠將待在李登輝翠山莊的住所，迎接李登輝的骨灰返翠山莊暫厝。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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