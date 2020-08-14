她煮冷凍水餃當晚餐　夫在兒面前酸「你媽偷懶」！釣出食品公司暖心回應

▲一名家庭主婦用冷凍水餃當晚餐，遭丈夫嫌「偷懶」，讓她傷心的到推特上發文抱怨。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

日本女性賢慧善於烹飪的形象深植人心，但也因此讓家庭主婦受到較嚴格的檢視。日前一名媽媽用冷凍水餃當晚餐，卻被丈夫嫌「偷懶」，傷心的她到推特上發文抱怨，沒想到意外釣出冷凍食品公司暖心回覆：「這不是偷懶，而是省時省力！」引發30萬網友廣大迴響。

這名媽媽在推特上寫下自己用冷凍餃子卻遭丈夫暗酸的事件。當晚她端出烹調過的冷凍水餃上桌，兒子稱讚「媽媽的餃子好好吃」，丈夫看了一眼餃子後，卻跟兒子說：「你媽媽偷懶，這個是冷凍的。」讓她難過的到推特發洩心情。

PO文一出，也引來冷凍食品公司「味の素」在官方推特回應：「我們的工廠就是一個放大的廚房，進行切菜、剁肉、包餡料這些瑣碎的事情，幫媽媽們代勞。」接著表示：「幫這些媽媽省下的時間，她們要做什麼呢？抱抱小孩、幫小孩看作業、打電話給遠方的親戚，把這些時間善用在身邊的人身上。所以我們可以大聲說，這不是偷懶，而是省時省力！」

「味の素」推特小編在暖心回覆兩則推文後，也透露自己是兩個孩子的母親，她並不覺得使用冷凍食品是在偷懶，也鼓勵原PO用正向的心態看待，並請大家繼續支持自家的冷凍食品。廣大網友也紛紛表示贊同，安慰這名主婦其實冷凍食品沒什麼不好。

收到廣大網友和冷凍食品公司暖心安慰的原PO，透露自己的心情好了許多，也感謝推特上善良的網友，幽默表示自己看了許多餃子相關的圖片回覆，明天也打算吃餃子。

夜ご飯しんどくて冷凍餃子にしたの。

長男が『ママ餃子美味しい！』って喜んでたの見て旦那がすかさず



『手抜きだよ。これは れ い と う っていうの』



この人ポテサラじいさん予備軍みたいなんで埋めるか打ち上げて良いですか — ponkotsu (@ponkots15493241) August 4, 2020



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