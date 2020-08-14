熱浪襲歐…巨型「獅鬃水母」成群聚集！觸手最長可達30m　海岸急升黃旗

▲「獅鬃水母」（The Lion's Mane jellyfish）。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國已經連續6天迎來34度以上高溫，炎熱的天氣也讓海水溫度逐漸上升，成群的水母出現在海岸邊。英國與愛爾蘭的海岸警衛隊皆發出警告，近來發現許多觸鬚最長可達30公尺的「獅鬃水母」聚集在海岸邊，呼籲民眾勿貿然下水，若被螫到可能會引發劇烈疼痛與痙攣。

綜合外媒報導，英國與愛爾蘭沿海近來出現成群的「獅鬃水母」（The Lion's Mane jellyfish），這種水母的身體最長可能超過2公尺，但觸手數量可能達150條，最長可能超過30公尺，是目前世界上體型最大的水母之一。

愛爾蘭科克大學（University College Cork）海洋與可再生能源研究中心研究員哈柏林（Damien Haberlin）表示，近來在愛爾蘭海（Irish Sea）出現大量獅鬃水母，甚至有許多被沖上岸，不論水母死亡與否，都不要觸摸，否則會引起劇烈疼痛、噁心與痙攣，「目前尚無因此死亡的案例，但還是會因為呼吸困難而住院。」

除了英國沿岸以外，西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）海岸也出現大量的「桶水母」（Barrel jellyfish），該種水母是地中海最大的水母品種，通常直徑可達90公分，被觸手螫到僅會造成輕微疼痛。不過為了預防萬一，當地政府還是在海邊升起黃旗，警告民眾下水時須注意。