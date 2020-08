熱浪襲歐…巨型「獅鬃水母」成群聚集！觸手最長可達30m　海岸急升黃旗

▲「獅鬃水母」(The Lion's Mane jellyfish)。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合外電報導

英國已經連續6天迎來34度以上高溫,炎熱的天氣也讓海水溫度逐漸上升,成群的水母出現在海岸邊。英國與愛爾蘭的海岸警衛隊皆發出警告,近來發現許多觸鬚最長可達30公尺的「獅鬃水母」聚集在海岸邊,呼籲民眾勿貿然下水,若被螫到可能會引發劇烈疼痛與痙攣。

綜合外媒報導,英國與愛爾蘭沿海近來出現成群的「獅鬃水母」(The Lion's Mane jellyfish),這種水母的身體最長可能超過2公尺,但觸手數量可能達150條,最長可能超過30公尺,是目前世界上體型最大的水母之一。

愛爾蘭科克大學(University College Cork)海洋與可再生能源研究中心研究員哈柏林(Damien Haberlin)表示,近來在愛爾蘭海(Irish Sea)出現大量獅鬃水母,甚至有許多被沖上岸,不論水母死亡與否,都不要觸摸,否則會引起劇烈疼痛、噁心與痙攣,「目前尚無因此死亡的案例,但還是會因為呼吸困難而住院。」

除了英國沿岸以外,西班牙東部瓦倫西亞(Valencia)海岸也出現大量的「桶水母」(Barrel jellyfish),該種水母是地中海最大的水母品種,通常直徑可達90公分,被觸手螫到僅會造成輕微疼痛。不過為了預防萬一,當地政府還是在海邊升起黃旗,警告民眾下水時須注意。

