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裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎

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記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文，位於新竹市南大路一帶，有打赤膊的男子將褲子脫掉後，全裸在街上咆嘯、後空翻甚至大風車，也讓網友紛紛留言討論男子奇怪的行徑。新竹市警局目前也已找到男子當時騎乘的機車，亦將繼續追查身分，後續將依妨害風化罪嫌、公然猥褻罪嫌偵辦。

▲裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲南大路上一名全裸男子在柏油路上大秀後空翻、大風車等高難度舞技。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

貼文者表示，「真人版進擊的巨人現身新竹市南大路巷內，脫光褲子以後開始在街上暴走狂叫，還會後空翻跟大風車，進擊的巨人是咬手變身，但這隻應該是吃藥就會變身的奇行種？」

怪異裸男的影片也引起網友討論，紛紛表示「一定是稀有種」、「身手還滿矯健的，是塊練舞奇才」、「這是打賭輸了吧」、「吃藥吃到ㄎㄧㄤ掉了吧～」、「皮膚摩擦地板不痛嗎」、「可是瑞凡…巨人沒有某部分」、「還會大風車、厚屎雷啊！！！今日頭條飛你莫屬」。

▲裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲男子秀累了還躺在地上稍做休息。

對此，新竹市警察局第三分局青草湖派出所也表示，警方聞悉後主動偵辦調查，經調閱監視器、查訪附近鄰居，也已鎖定男子騎乘的機車，若經確認身分後，也將依妨害風化罪嫌、公然猥褻罪嫌將男子移送。

▲裸男街頭秀舞技　柏油路上後空翻、大風車…網傻眼：摩擦地板不痛嗎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友也用電影「進擊的巨人KUSO男子。

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