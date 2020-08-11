找辣妹伸到客人褲子裡「摸摸抓抓」...桃園男一次賺200！結局竟「掏出大事」

▲阿正被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名有前科的男子「阿正」（化名），是一間養生館的負責人，未料他卻在店內媒介女子「阿珍」（化名）為不特定男客從事半套性交易，而自己則從中收取傭金營利。對此，桃園地院審理後，依法判他4月徒刑。

判決指出，阿正以前才因妨害風化案件，遭法院判決有期徒刑3月確定，怎料他執行完畢之後，仍不知悔改，基於使女子與他人猥褻之行為而容留、媒介以營利之意圖，讓按摩小姐阿珍，在店內為不特定男客以每小時新台幣900元的價格，從事半套性交易。

阿珍每次進行完半套性交易後，將由載客司機分得500元傭金，其餘400元才由店家與她平分，而養生館詭異的方式，引起警方懷疑，因此派員警喬裝成男客到該店假意消費。對此，阿珍見狀後，起初先是正常的幫警方按摩，隨後就於按摩過程中，主動邀約對方進行半套性交易。

當阿珍將手伸到警方的內褲中，並開始撫摸生殖器時，警方隨即表明身分，並將其當場查獲。對此，阿正辯稱，自己對於阿珍的所作所為並不知情，但法官審理後發現，其辯詞並不可信。

對此，桃園地院認為，阿正破壞社會善良風俗、敗壞社會風氣，所為實屬不該，考量其最終能夠坦承犯行、尚有悔意，在考量其已經69歲、僅有國小肄業之智識程度、家庭狀況貧寒等後，依犯圖利容留猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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