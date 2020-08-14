全球每月蒸發11兆！新冠疫情「燒鈔速度超快」　專家：復甦狀態都未知

▲巴西14日累計確診達到310萬9630例。救世基督像（Cristo Redentor）俯瞰著疫情震央——里約熱內盧（Rio de Janeiro）。（圖／路透）



實習記者湯子暘／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）的報告指出，2020全球經濟增長預計為-4.9%，每個月因新冠肺炎而虧損近3750億美元（11兆台幣），且兩年後會累計達到12兆美元（約353.2兆台幣）。

《世界經濟展望》表示，全球正在面臨前所未有的危機，經濟復甦仍充滿不確定性，2020上半年疫情帶來的負面影響比預計的要嚴重，對於低收入戶的經濟狀況尤其艱難。

旅遊產業鏈受這次疫情衝擊最大。聯合國的最新一份報告顯示，今年全球旅遊業營收預計損失超過1.2美元，如果疫情持續延燒至明年，損失可能達到百兆台幣，佔全球GDP約1.5%~4.2%。

其中，美國旅遊業是這次損失最大的受害者，因為近4個月的居家隔離，損失逾5兆台幣，排在後面分別是中國（約3兆台幣）、泰國和法國（1400億）。泰國旅遊協會更是沉痛發出警告，國內旅遊業在2020下半年可能有三分之一都要「永久倒閉」。

為解決經濟蕭條的情況，美國國會搬出總計2.2億美元（64億台幣）的經濟紓困方案，發放現金支票給予低收入戶，為面臨危機的中小企業增設貸款款項。根據美國勞工部2020年的數據，4月份的失業率高達14.7%，創30年代經濟大蕭條以來的新高。

疫情入8月後仍不見衰減，巴西累計確診逾310萬，印度則達到232萬，染疫人數成長曲線仍在急速升高。WHO的公共衛生博士哈里斯（Margaret Harris）憂慮，「新冠肺炎仍存在於世界上的每一個社區裡。我們還是處在嚴重、激烈且正加速中的全球大流行之中，活在一個新冠病毒時代。」