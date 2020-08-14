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「魔戒」劇中場景將消失　紐西蘭冰川融化量增加一倍

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▲▼南阿爾卑斯山。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究發現南阿爾卑斯山上的冰川正快速消逝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

電影「魔戒」、「哈比人」的劇中場景正逐漸消失。英國里斯大學（University of Leeds）研究人員近日繪製了從小冰河時代末期（大約400年前）到2019年南阿爾卑斯山冰川流失的情況，發現冰川損失了總量約77％，流失超過一半，不僅美景正在消失，更是水資源匱乏的警訊。

根據環境雜誌（Environment Journal）報導，該計劃由里斯大學和紐西蘭國家水資源大氣研究所（NIWA）合作，利用冰川輪廓的歷史記錄重建了冰川的體積，計算了三個時期（小冰河時代到工業化前的1978年，1978年到2009年以及2009年到2019年），不僅呈現工業化前時期，更追溯到了400年前的小冰河時代末期的數據。

研究發現，自小冰河時代以來，南阿爾卑斯山的冰川流失超過一半，至少融化了60立方公里，損失總體積的近77％，僅在1978年至2019年的40年間就損失了多達17％。

研究人員強調，這不僅影響當地社區依賴冰川來進行淡水灌溉和水力發電，而且高山冰川和冰蓋融化目前佔全球海平面上升的25％。表示在全球海平面上升的背景下，必需加緊研究以了解這些發現。

▲▼ 南阿爾卑斯山1866年和2018年圖片比較（。（圖／A.Lorrey-NIWA）

▲ 研究人員繪製了南阿爾卑斯山上的萊爾冰川（Lyell Glacier）1866年和2018年圖片比較（。（圖／A.Lorrey-NIWA）

研究的主要作者強納森•卡里維克博士（Jonathan Carrivick）表示，冰川流失的速度只會加快，不僅氣候的影響，更多的山體露出在冰川表面，使山體因吸熱效果變好而溫度上升，冰川底部未融合的湖泊就會開始鬆動，進而加劇融化。另外也指出，必須制訂計劃來減少冰川融化流入當地河流的水量，因為這會影響當地的水供應、景觀持續性和生態系統。

另一名合著者安德魯•洛瑞（Andrew Lorrey）博士也補充說，「我們觀察到南阿爾卑斯山的長期冰量下降、雪線上升以及冰川的快速崩解令人震驚。自1970年代後期定期收集的攝影證據表明，2010年後情況已急劇惡化，氣候變暖，我們的冰正在萎縮。」

小冰河期是指一段在中世紀溫暖時期之後開始，全球氣溫出現下降的現象。時間約在自1550年至1770年這220年間，結束於19世紀初期。學界認為這是由於太陽減少活動和火山噴發的冷卻作用所致。

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