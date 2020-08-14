苦撐卻「等不到紓困3.0」⋯觀光業怨嘆：被當傻瓜！林佳龍回應了

▲疫情衝擊觀光產業，國際旅客近乎歸零。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

立法院臨時會停擺，紓困3.0卡關，觀光產業等不到紓困金，今年上半年已有21家旅行社倒閉。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，如果早知紓困不積極，觀光業者也不會繼續苦撐，質疑是被當「傻瓜」。對此，交通部長林佳龍表示，將於交通部轄管範圍內，先辦理紓困。

根據觀光局統計，今年6月的旅行社總家數共3974家，包括綜合旅行社579家、甲種旅行社3114家、乙種旅行社281家，相比疫情爆發前的1月而言，總家數少了11家，其中綜合旅行社倒閉20家，甲種、乙種旅行社則分別增加3家與6家。而7月最新統計顯示，旅行社又倒了一家，目前共有3973家。

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▲領隊協會也崩潰，紓困3.0再不拍板恐撐不下去。（圖／記者李宜秦攝）

蕭博仁表示，立法院不開臨時會，紓困3.0被擱置，就是置所有觀光產業於不顧，他質疑，「那麼有那麼多同業為了員工一直苦撐是傻瓜嗎？如果早一點知道最後的疏困不積極，早點告訴我們，我們一些老闆們還在撐什麼呢？」

中華民國觀光領隊協會理事長張榮坤表示，立法院不審核疏困3.0，會嚴重影響到旅行社員工、領隊及導遊的生計。希望主管單位或協會，能為旅行業基層員工、領隊及導遊們請命。

對此，林佳龍也在13日深夜給予回應，他表示，交通部能夠先行決定的紓困項目，會儘可能先辦理。他也向業者喊話，「我們來努力，一起加油！」

林佳龍今（14）日表示，國境嚴管影響，相關產業確有紓困需求，行政院已向政院立院提出3.0，協助受衝擊產業及從業人員渡過難關維繫家庭生計，希望預算盡快獲得審查，有迫切需求者，會先努力盤點既有預算可勻支者移緩濟急。