巴西研究：馬的抗體對抗新冠病毒「威力至少50倍」　爭取人體試驗批准

▲席亞指出，在馬體內產生50倍威力的抗體只是保守數字，研究人員在實驗中甚至發現威力高達100倍的抗體。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電

巴西科學家今天在國家醫學科學院宣布一項新發現，在馬體內注入引發人類細胞感染新冠肺炎病毒的棘蛋白，可以產生對抗疾病20至50倍威力更強大的中和抗體。

根據巴西新聞網站G1報導，里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）研究員暨里約研究支援機構（Faperj）主席席瓦（Jerson Lima Silva）和巴西生命研究所（IVB）所長史托雷特（Adilson Stolet）已提交這項技術的專利申請。

席瓦表示，完成申請專利步驟非常重要，因為這項技術全部都是在巴西研發，保護智慧財產權非常重要。

里約聯邦大學的研究人員表示，下一步將是獲得巴西國家衛生監測局（Anvisa）批准臨床研究和人體試驗，以確定對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）使用血清治療法的安全性。

席亞指出，在馬體內產生50倍威力的抗體只是保守數字，研究人員在實驗中甚至發現威力高達100倍的抗體，5匹接受實驗的馬中，有4匹的抗體反應都高於50倍。

根據研究報告，2019冠狀病毒疾病的棘蛋白進入人體細胞後會引發感染，里約聯大工程研究所（Coppe/UFRJ）製造出一種與新冠肺炎病毒SARS COV-2等值的蛋白質參與研究，巴西生命研究所的專家指在馬體內注入蛋白質，產生免疫反應，但此舉並沒有讓動物受到病毒感染。

研究人員在馬體內注射6劑蛋白質，每周監測抗體的產生情況，然後提取馬的血液淨化到只分離抗體，成為對人類進行血清治療法的成品。

席瓦指出，這種血清治療法已經用於狂犬病、破傷風，和被蜜蜂、蛇等叮咬疾病幾十年，現在需要確定在感染2019冠狀病毒疾病的哪個階段，是在人體注入中和抗體的最佳時機；席瓦相信，這對重症和住院病人可能發揮較大的療效。

而使用馬的優勢在於，以狂犬病為例，單單一匹馬就可以產生600劑免疫球蛋白，可用於治療。

席瓦還指出，臨床試驗可與多爾研究所（Instituto D'Or）合作進行，多爾研究所目前負責牛津大學（Oxford）、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和巴西克魯斯基金會（Fiocruz）合作研發實驗性疫苗ChAdOx1 nCoV-19在里約的第3階段臨床試驗。

泛美衛生組織（Opas）11日警告說，使用2019冠狀病毒疾病抗體的血漿治療法沒有科學證實的療效，但這類治療法有別於里約聯大研究出的中和抗體治療法；中和抗體治療法只分離出可以中和2019冠狀病毒疾病的抗體，而血漿則含有所有不同成分的抗體。