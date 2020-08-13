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師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

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圖、文／游建祥提供

本名徐浩城的「少龍」師父，遭控涉嫌性侵未遂、猥褻，向信徒吸金達上億元，6月17日被台北地院裁定羈押禁見，參與修行的上千弟子齊聲喊冤。已隨師超過20年的資深弟子表示，少龍是一位質樸、正直的師父，面對外來鋪天蓋地的詆毀，被有心人士羅織莫須有罪名，企圖爭產謀取私利。道場面對這樣的險境，讓低調的他們，站出來捍衛師父的清白，維護修行的環境。

雖然師父遭到指控，但是這段期間，位於文山區的華興靈修中心，每週四晚間，弟子們仍舊照常聚會共修。

打坐與師父連線　在家自轉同修公轉

「我們稱在家打坐是自轉，回道場參加同修會是公轉。」一對追隨少龍超過20年夫妻檔表示，靈修生活很喜悅、很單純。這位太太弟子表示，師父傳授的靈修坐禪很奧妙，透過靈修坐禪，讓弟子們可以體悟磁場，納入清氣，排出濁氣，造化自己身心健康，這是她親身感受到。

華興靈修中心的師兄姐們來自各行各業，士、農、工、商、學生、主婦等，只要想透過靈修，造化身心靈提昇，都有機緣加入。在道場並無職位之分，没有外面組織所謂的層級關係。大家都是師兄姐，地位一樣，共同面對師父靈修。

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤(圖／網友提供請勿翻攝）

▲每週四晚間，弟子在道場集體共修。

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤(圖／網友提供請勿翻攝）

▲實地了解，住處的客餐廳與更衣室現況。

指控接二連三高人操作意在奪產？

至於中心捐獻跟財務，主要弟子出面說明，早期靈修時沒有道場，後來發動弟子捐款，蓋了北、中、南三個道場。道場蓋完後，每個月交五百元道場維持費，主要支付水電費、守衛薪水等。至於房屋稅地價稅則由資深師兄認捐，財務狀況大概是這個樣子。

「我個人從學生開始在這裡靈修，主要是認同靈性修持這個概念。過去租借場地，弟子們後來有共識一起出錢出力，建造北中南三個道場。有一些人可能出了錢，後來因為理念不合或環境不允許，離開道場，這些人想把錢討回來，才會產生後續的爭議。」一位在大學任教的資深弟子表示。

仙女班：師父為人正直成員清白不容抹黑

外界對中心非議的焦點，還包括「仙女班」有237位宮女免費獻身等不實謠傳，讓成員們飽受困擾。仙女班小藍收到不少朋友的關切詢問。她藉此告訴朋友，實情並非如報章雜誌所述。

華興靈修中心仙女班成立於2016年6月底，全部成員皆為自願報名加入，中途退出也是自由的。成員年齡從十幾至五十幾歲皆有；已婚、未婚皆有。現今成員人數為三十幾位，並非外界所謠傳的237位。

小藍強調，所謂的「仙女班」實為仙女先修班，為仙女班的入門課程。仙女是東方文化的稱呼，在西方則為天使。仙女班成員近似天主教修女的角色，如同天主教的修女發願服務上帝；天主教也稱修女是上帝的新娘。在此道主的新娘是為一個形容詞，意指全心全意投入修道工作，在心靈上與大道的親近；是一連串聖潔的修道過程，與凡俗意義的新娘沒有任何關聯。

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤(圖／網友提供請勿翻攝）

▲仙女班與少龍見面時，辦公室採開放狀態。

在道場有沒有可能存在單獨傳道機會？仙女班成員表示，她們於同修會或是道場開放時段回道場打坐，其過程與一般弟子無異，並沒有所謂的單獨傳道。師父也許會在道場開放時間，把仙女班弟子叫到一樓辦公室當面教化或開示，門一定是半掩半開，而且外面不到一公尺就站了警衛、十公尺以內就是一般的弟子，所以裡面發生了任何聲響訊息，外面全部都聽得到，任何仙女班弟子，隨時可掉頭就走，絕無可能發生任何違反個人意願之情事。

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤(圖／網友提供請勿翻攝）

▲太空梭其實只是投稿箱，卻被誤指為詐財工具，弟子們覺得很離譜。
 

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