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美疫苗專家警告：新冠疫苗恐不適用於胖子！

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▲▼華府和生技公司莫德納（Moderna）訂購1億劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

生技公司莫德納研發的疫苗，即將問世。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

有美國疫苗專家最近發出警告：新冠肺炎疫苗恐怕不適用於肥胖群體，而他們恰恰是感染新冠肺炎的高風群體之一。

美國ABC新聞網周四(13日)報導，馬里蘭大學首席研究員勞倫斯指出，他的團隊透過收集在肥胖人群中測試過的其他疫苗的資料，發現疫苗在肥胖群體中的效果不佳。勞倫斯近來也參與了莫德納(Moderna)藥廠的新冠疫苗試驗。

ABC指出，這是目前美國最尖端的新冠疫苗試驗之一。針對此事，美國「疾病控制與預防中心」(CDC)也表示，肥胖人群更容易感染新冠病毒，且更有可能因此死亡。

目前美國有超過三分之一的人群罹患肥胖症。 長期以來的多項研究顯示，多種疫苗對肥胖成年人的效力不如非肥胖群體，當中包括針對病毒性流感的疫苗和乙肝疫苗、也包括由其他致病生物引起的破傷風和狂犬病疫苗。

疫苗對肥胖群體效果較低的證據可以追溯到1985年。當時北卡羅來納州的數百名醫院員工接種了乙型肝炎疫苗，研究人員發現：跟BMI(身體質量指數)較低的接種者相比，BMI較高的接種者免疫失敗的可能性是前者的兩倍。這意味著該疫苗無法為他們提供針對乙肝的足夠保護。

疫苗對肥胖人群效力的普遍不足引發了專家的憂慮。勞倫斯說：「我們認識到，儘管正在開發新冠疫苗，但是它可能不適用於所有人群。這是一個讓人擔憂的問題。」

目前還不清楚為什麼疫苗在肥胖患者中效果較差。一種假設認為：用於免疫接種的常規一英吋針頭不夠長，不適用於肥胖群體。這是由於肥胖群體的皮下脂肪層較厚，導致針頭無法觸及脂肪層下的肌肉，而疫苗液需要在肌肉內停留以發揮其最佳功效。

另一種假設則認為：肥胖的成年人由於體重較大，因而可能需要更大劑量、甚至加強版的疫苗才能足夠引發其免疫系統產生反應來抵抗病毒。 第三種假設則跟肥胖患者的免疫系統運作有關。

「葛蘭素史克」疫苗副總裁兼科學事務和公共衛生總監佛蘭德指出，肥胖症會引發某些慢性發炎症，這可能會阻礙疫苗的效力。

《衛報》刊文指出，目前查明新冠疫苗是否可在肥胖群體中產生效果的唯一方法，是將肥胖群體納入大規模的三期臨床試驗中。

紐約大學Langone醫學中心的卡普蘭博士坦言：「招募肥胖者參加試驗非常重要，因為他們很可能罹患慢性疾病。」歷史上，由於罹患糖尿病和高血壓等慢性疾病，肥胖群體 常常被排除在疫苗試驗對象之外。

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