颱風逼近！保險業啟動緊急救助措施　保費、保單借款利息可緩繳

▲輕颱米克拉逼近海陸警報齊發，保險業啟動多項緊急救助措施。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

輕度颱風米克拉逼近，金管會今（10）日已與壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動了解，若有災情，應積極協助民眾辦理理賠相關事宜，而多家保險業者也在第一時間成立應變小組，並啟動快速理賠、房貸本金寬延等緊急救助措施。

金管會提醒，民眾除了應做好防颱準備、注意自身安全外，更應審視投保狀況，並檢視因颱風所致的災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

以財產保險為例，民眾投保的保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者，如火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可依契約約定向保險公司請求賠付。

此外，金管會指出，為協助民眾移轉颱風及洪水所致損失，自今年1月1日起已擴大住宅火災保險保障，新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」的保障，提醒民眾如有相關損失，可洽所投保的保險公司，以維自身權益。

新光人壽在第一時間啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。

富邦人壽也啟動緊急應變方案，保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳等多項緊急應變方案與關懷措施，其中針對應繳月為今年7月至11月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月的方案，保單借款利息也可寬延3個月繳息，申請期間從即日起至10月31日止，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度暴雨侵襲。

為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制。國泰產險也提醒，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛的引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。