南山人壽7月賺45.5億元！「保險新制」商品改版帶動業績　貢獻新契約保費收入

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布7月自行結算財報，合併新契約保費為144.7億元，年衰退12%；7月合併總保費約382億元；7月自結稅後淨利為45.5億元；累計前7月稅後淨利為271.3億元，每股盈餘（EPS）1.96元。

南山人壽說明，公司維持穩健經營的原則，在穩定的經常性收益及現金股利挹注下，7月單月獲利約45.5億元，新契約保費約144.7億元，主要受惠於業務通路新高峰競賽及「保險新制」商品改版等因素影響，帶動理財型商品、保障型商品和意外及健康險業績增加，貢獻整體新契約保費收入成長。

因應社會結構改變，人口老化及少子化影響，南山人壽致力推動長期照顧保險保障，提供完整的長照系列商品。據壽險公會資料統計，累計至今年6月底止，南山人壽長照險的新契約件數達4萬218件，占整體件數的77%；新契約保費業績達12.3億元，占整體業界長照險新契約保費收入的80%。

至於南山產物，7月總保費收入為4.86億元，其中，個人險簽單保費收入因受疫情影響暫停銷售旅遊綜合保險，為3.63億元；而企業險簽單保費收入為1.02億元，年增6%。整體而言，今年截至7月總保費收入微幅成長約1%。