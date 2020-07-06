慘遭橡皮筋套脖...小黃狗「頸部一圈」超深勒痕！他秒奔救援：不救頭會斷掉

▲小黃狗遭到橡皮筋套脖，還好協會夥伴們全力救援。（圖／邵柏虎授權，下同）

記者林昱萱／新竹報導

綁便當盒的橡皮筋真的不能亂丟！新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎，在臉書分享一段經歷，只見一隻小狗因為脖子套到橡皮筋，脖子的部位受傷嚴重，看起來也相當疼痛，所幸在協會的夥伴們全力救援之後，目前小狗狗的恢復狀況良好。

邵柏虎表示，「正準備要睡覺時，突然接收到通報。小屁狗套到橡皮筋割脖子，如果不救等長大了，頭會斷掉....」而他一收到消息之後，也立馬果斷出門，前往救援小狗的道路。

協會夥伴們到場之後，準備了許多開好的肉罐，並埋伏在兩旁等待目標出現，但因為小狗受傷了，很小心警戒四周，因此一等到小狗出現，邵柏虎就立馬用網子一撈，而他也表示，「看到傷口非常心痛，小小身軀卻要承受這樣的痛苦」。

協會夥伴們馬上幫小狗進行緊急治療、剪掉橡皮筋、消毒、清創、上藥，給予消炎藥、抗生素，所幸經協會夥伴們的全力救援與照顧之下，小狗的恢復狀況良好，不僅變得更有精神，食慾也變好，讓人鬆了一口氣。對此，邵柏虎也特別呼籲大眾，「便當盒千望不要綁橡皮筋亂丟」。

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