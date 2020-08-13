時節交替過敏體質易復發　中醫教你「養收」飲食保健

▲頭份為恭醫院中醫部，特別在時節交替之際，提供秋季養生之道。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

時令正值夏秋時節交替，當寒熱的變化大，一不小心就容易傷風感冒，也容易引發舊疾；頭份為恭醫院中醫部特別提供秋季養生保健之道，其中飲食保健以健脾補肝潤肺為主，又以秋梨對緩解秋燥有良效。醫師提醒，體質過敏的患者，在飲食調節上更要慎重，才能預防疾病的復發。

為恭醫院中醫部代理主任彭柏翰表示，秋主潤燥，秋氣與我們的肺是相通的，秋屬金，通於肺，開竅在鼻，秋天氣候乾燥，常常使人感到鼻、咽乾燥不適。要防止鼻腔疾病、哮喘病和支氣管病的發生。特別是因體質過敏的患者，在飲食調節上更要慎重，平時要少吃或不吃油炸、生冷和辛辣的食物，秋季養生保健要以「養收」為原則。

彭柏翰強調，一般人都知道梨是秋天最佳水果；中醫認為，梨有生津止渴、止咳化痰、清熱降火、潤肺去燥等功能。對肺熱咳嗽、咽乾喉痛、大便燥結症較為適宜。但因梨性寒，故有胃寒、寒咳、脾虛便溏、婦人產後等患者，宜慎食或忌食。也可選用一些宣肺化痰、滋陰益氣的中藥，如沙參、西洋參、百合、杏仁、川貝、胖大海等,對緩解秋燥有良效。

▲▼醫師也特別介紹2套養生茶療。（圖／記者黃孟珍攝）

醫師也特別介紹2套養生茶療，1、銀耳沙蔘茶，銀耳一兩、沙參 0.5兩、茶葉（綠茶）10克、冰糖20克。先將銀耳洗淨加水與冰糖燉熟；再將茶葉泡5分鐘取汁和入銀耳湯，攪拌均勻服用。有滋陰降火，潤肺止咳之功，適用于陰虛咳嗽。2、黃耆百合湯黃耆1.5兩、百合0.5兩、紅茶15克及冰糖20克。用開水沖泡再放鍋內隔水蒸20分鐘後服用。每日1帖隨時飲用，潤肺益氣，提升免疫。

為恭醫院也提醒民眾，初秋濕熱並重，要注意增減衣物。洗澡不宜過度，以免皮膚乾燥而生瘙癢。秋主肅殺，易誘發消沉情緒，必須注意心理上的調適，學會解鬱散結。平日適當增強鍛煉，在秋季日照充分且陽光不強時，是戶外活動的最好時機。身體狀況不錯的可爬山、旅遊等。體質差的可做戶外散步、打太極拳、氣功等。參與一些有趣的活動，這些都有怡神解鬱、穩定情緒、保持愉快的作用。

・蘊含金盞花精萃與植物萃取

►影／油罐車逆撞畫面曝！雨中打滑失控...救護車慘成廢鐵釀3傷