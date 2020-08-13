遭爆考察不丹卻抄峇里島報告　屏議員也是中山大學畢業

▲民進黨籍屏東縣議員陳明達，遭爆去不丹考察的出國報告抄襲同僚的峇里島考察報告。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

民進黨籍屏東縣議員陳明達遭爆去不丹考察的出國報告，竟抄襲國民黨屏東縣議員曾義雄去峇里島的報告內容，昨（13日）晚間他於臉書發表聲明道歉。

議員陳明達被《蘋果》踢爆出國報告的「建議事項」，與議員曾義雄的出國報告一模一樣，荒謬的是，陳明達考察的地點是不丹，而曾義雄去的是峇里島。除此之外，陳明達前往不丹考察7天，但整份出國考察報告的內容都從旅行社文宣抄寫，令人質疑是否值得花上大筆公帑供議員出國？

對此，陳明達昨晚間透過臉書發表了216字的道歉聲明，認了參訪心得抄襲，做了不好的示範，向他的支持者和縣議會同仁致歉，也盼外界再給他一次機會，他將重新公開參訪心得暨城市建議書。

陳明達曾任鄉民代表，其臉書自介顯示就讀於國立中山大學高階公共政策系，與近來涉嫌碩士論文抄襲的李眉蓁同為中山大學畢業。從網路上搜尋到的中山大學104年至106年的學術單位自我評鑑報告中，將陳明達列為「EMPP產官學研菁英」之一。（註：Empp指「高階公共政策碩士在職專班」，為The Executive Master of Public Policy Program縮寫。）



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