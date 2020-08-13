娶到賺到！「地表最旺夫」4星座女出爐了　她專治頹廢男：愛你不能放縱你

▲你的另一半也具有地表最強旺夫運嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「每個成功男人的背後，都有個偉大的女人！」優秀的女性們不僅能使自己在事業上、人生上邁向成功，往往也能成就家庭，靠著善以待己、寬以待人的態度生活著。陸媒《星座屋》即盤點出4個「超級旺夫」的星座女生，男人們娶回家簡直是賺到，你的另一半上榜了嗎？

1.摩羯座

請繼續往下閱讀...

務實型的摩羯女生在談戀愛時，對於物質慾望非常低，如果需要錢她們會自己賺，而不會向另一半伸手。她們在過好自己的人生時，也不會忘記關愛、鼓勵伴侶，「有福同享、有難同當」是摩羯女孩們的愛情寫照，有如水般純粹的她們，卻總能在關鍵時刻給予最大的協助。

2.獅子座

即使深陷愛情中，獅子座女生對以鞭策、鼓舞的方式表現愛絕不妥協，深愛對方也不能放縱。若另一半有理想、有夢要追，她們會不惜一切的支持；倘若伴侶渾渾噩噩度日、行屍走肉，也會毫不猶豫的給你一記當頭棒喝，直接點出錯誤。獅子的高要求只會對自己，即使外表冷如冰，但內心其實很熱情，願意為愛人付出一切。

▲巨蟹女孩是完美賢內助。（示意圖／免費圖庫pixabay）

3.巨蟹座

總是以家庭為重的巨蟹座，自帶母愛光環，也成為許多男生的理想型，但很多巨蟹女孩擁有自己的堅持與主見，不輕易讓步。她們外柔內剛的性格讓人感覺溫暖，總能有智慧的面對生活挑戰，並非硬碰硬造成兩敗俱傷。不論在「幕前或幕後」都能扮演最完美的角色，化身完美賢內助，淡泊名利是她們的特質。

4.牡羊座

說到牡羊，對她們的印象總是獨立又自主，能夠接受喧鬧的氛圍，也能忍受一個人的孤獨。性格不拘小節，堅強的個性能夠自己解決的問題絕不麻煩另一半。在愛情世界裡，牡羊真誠又忠貞，遇到挫敗眼淚總是往肚裡吞，轉過身後又能表現出活力滿點。她們是新時代女性的代表，不放棄挑戰、也不會停止腳步。