LIVE／阿札爾離台約7小時　蔡英文受邀對華府智庫視訊演講

記者蘇晏男／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）12日下午1時38分才剛搭專機離台，結束台美斷交以來最高層級美官員訪台行程後，總統蔡英文及駐美代表蕭美琴晚間9時整，在華府智庫「哈德遜研究所」（（Hudson Institute）與「美國進步中心」（Center for American Progress）合辦的視訊會議上發表演說。

▲蔡英文在美國華府智庫哈德遜研究所視訊會議中發表演說。（圖／翻攝哈德遜研究所官網）

蔡英文在臉書上透露，她將透過錄影演說參與上述視訊會議，讓國際上的朋友，能更了解台灣正在面對的外交、國家安全及經濟等挑戰，而蕭美琴也將一同參與，「歡迎大家收看網路直播，一起來拚台灣的外交」。

▲蔡英文透露她將對華府智庫發表視訊演講。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

根據「哈德遜研究所」會議公告內容，提到蔡英文今年1月勝選連任後，台灣有效控制疫新冠肺炎在境內傳播，並協助其他國家抗疫，同時也面臨來自中國共產黨日益增加的侵略威脅。

除此之外，蔡英文也將在演講中，談論在第二任期中，台灣如何面對國家安全、外交及經濟挑戰；而演講結束後，亦會和與會者探討美對台政策。

另外，此次參與視訊會議的人還包括哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）、前美國國防部副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）、「哈德遜研究所」所長華特斯（John Walters）及「美國進步中心」會長兼執行長譚登（Neera Tanden）。

其他人也看了這些新聞...



►阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯 確信蔡英文不在意

►阿札爾演說緬懷李登輝稱「偉大英雄」 幽默提王建民前東家

►批中國隱匿削弱國際應變能力！阿札爾：如果疫情在台灣早被遏止

相關熱門新聞...

►影／賴清德最愛的紫色登場 致贈阿札爾訪問團MIT「彩色口罩」

►再談白目說！陳時中：阿札爾不是來交換禮物 「午餐會」提助台購買疫苗

►學者認為疫苗沒談妥「阿札爾白來」 陳時中：這樣講太白目了！

►振興一下我們的美麗