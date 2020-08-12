弟弟買房！姊姊扛房貸「月賺4萬卻要還8萬」…丈夫苦撐2年哭了

▲弟弟買房，姊姊扛房貸。（示意圖／取自pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省福州市一位許姓人夫日前苦吐，2年前妻子陳萍的弟弟買了一套房子，可由於信用評分問題，房產只能掛在妻子的名下，後來因為弟弟沒有能力償還，只能由他們夫妻二人共同幫忙償還。目前，夫妻二人月收入1萬人民幣（約新台幣4萬元），卻要月供2萬元人民幣（約新台幣8萬元）的貸款，2年下來甚至已經負債40萬……。

據《第一幫幫團》報導，現在買房對於很多人年輕人來說確實很難，有壓力。許男稱，夫妻二人月收入1萬，本來日子過的還算可以，但是自從小舅子不能按時還貸款後，他們夫妻二人就要月供2萬元的貸款，2年下來已經負債累累。

對於丈夫的指控，陳萍表示，自己在當初最困難的時候，娘家人有幫助過她，所以作為回報自己也要幫助弟弟，「房子還是我們的名字，不知道老公在怕什麼。」

夫妻二人日前因為這件事經常爭吵不休。丈夫表示，因為這筆房貸，全家生活都成問題了。對此，妻子聲淚俱下回應，「如果我連親情都不管，我和你會有什麼幸福呢。」許男聽後，眼淚也流下來，「我幾十萬元可以不要，但家庭不能不要啊。」

最後經過調解，雙方達成了一致。首先，由陳萍父母出錢，一起歸還剩餘貸款。此外，在弟弟無法歸還姊姊已墊付的貸款，或者沒有能力歸還剩餘貸款時，將房子賣掉。

網友戰翻，「扶弟魔」、「自己沒有能力讓姊姊姊夫當房奴，真的是服了這個弟弟」、「妳弟幫過妳，妳現在可以幫助他，但妳不能把和丈夫孩子一起的家拿走，全部給妳弟，過了」、「支持離婚，這是吸幹了老公的血幫弟弟，跟水蛭一樣」、「哪個家庭娶了都遭殃」。

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