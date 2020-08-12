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南韓明年開始建造第1艘航母！將採購20架美製「F-35B戰機」

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▲▼南韓國防部發表的航母設計圖。（圖／翻攝自南韓國防部官網）

▲南韓國防部發表的航母設計圖。（圖／翻攝自南韓國防部官網）

實習記者周依儒／綜合報導

南韓國防部10日公布「2021到2025國防中期計畫」，計畫在明年開始建造南韓第一艘航母，預計開發可搭載F-35B戰機的3萬噸輕級航母。計畫中南韓政府首次明確公開承諾，將會採購約10億美元（約294億新台幣）的設備和20架美國製造的F-35B戰機。

根據CNN報導，南韓國防部指出，「這頓3萬噸級的輕航母可以運送軍隊、設備和材料，也可以操作垂直起降的戰鬥機。通過發揮海軍控制軍艦的作用，輕航母將使軍方能更有效的制止威脅，並向海上有爭議的地方派遣軍隊和物資。」

▲▼美軍F-35B。（圖／路透社）

▲美軍一架F-35B要價不斐。（圖／路透社）

據悉，韓國將向美國購買適合輕航母且具有短距起飛、垂直著陸能力的F-35B戰鬥機，一台造價約1.22億美元（約36億新台幣），同時也會和日本、美國一起在西太平洋的輕航母上部屬F-35B，恐對北韓造成不小威脅。

南韓總統文在寅曾在7月23日宣布，南韓成功式設新型彈道飛彈。新的彈道飛彈自2017年開始研發，被認為是戰術核級飛彈「玄武-4」，射程長達800公里，彈頭重量為2噸。文在寅表示，「在國防競爭激烈的世界上，鑑於有需要發展民間產業和接洽國外訂單，有必要展開對南韓國防科技的宣傳工作。」

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