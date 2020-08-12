離岸風電工作船「未出國也要14天檢疫」　陳宗彥：可申請清船免檢疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

比利時籍工程師染疫傳出其職業為風電工程師，其實現在風電工程船出海返港之後，雖然沒有出國，仍需14天居家檢疫。指揮中心表示，主要是考量離岸風店工作船自海外來到台灣海域風場，並未經過檢疫。但從6月底開始也協助「清船作業」，經過確認程序，該船就可以視為本土延伸，免除檢疫。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國內約有20多艘離岸風電工作船，為他們多從國外直接來到台灣離岸風電工作場域，人員與船隻都沒有經過檢疫，沒有經過指揮中心協助釐清，就必須視為境外，存在不確定風險，即便是國人登船，不管工作1天或者2天，返回之後都必須居家檢疫14天。

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陳宗彥說明，離岸風電屬我國重大能源政策，為兼顧海事工程進行以及嚴守邊境安全，經濟部能源局已提報專案防疫計畫，離岸風電船舶向能源局申請全船檢疫後，設定14天隔離檢疫期，檢疫期間不得有人員上下或與其他船舶接觸；14天後，全船人員進行核酸檢測結果均為陰性，以及完成船舶環境消毒後，即完成全船檢疫，可視為我國境內的延伸，未來該船船員下船入境(短期岸休或返家)均不需再居家檢疫。

陳宗彥表示，指揮中心已核定並從6月底起實施，統計目前為止有1艘船正在執行清船，另外有3艘船提出計畫申請中。