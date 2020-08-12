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打破王室中立傳統！梅根透露將投票選美總統　2016年曾反對川普

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▲▼淡出英國王室的梅根（Meghan Markle）。（圖／CFP）

▲梅根打算在今年美國總統大選投票。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

距離11月美國總統大選不到3個月，今年淡出英國王室的梅根（Meghan Markle）近期透露，她打算投下她的一票。如果屆時她真的前往投票，等同打破王室要求保持中立的傳統。雖然她並未公開替哪位候選人站台，不過曾在2016年美國大選前反對總統川普。

梅根預計11月以投票的方式創造另類歷史，她與其他99名具有影響力的女性，包括前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等人，向雜誌《美麗佳人》（Marie Claire）分享想投票的理由。

「我知道有聲音的感覺，也知道無聲是什麼感覺。」梅根表示，許多男人與女人都站在前線，為了讓他們的聲音能被聽見。她說，她與哈利經常提到的一句話，是「不要認為你的一票不重要」，來自紐西蘭主張女性參政權的雪帕德（Kate Sheppard）。

▲▼淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根與哈利淡出英國王室。（圖／達志影像／美聯社）

梅根形容，滋潤乾裂土地的是一滴一滴的雨水，「這就是為何我要投票。」《時人》報導，雖然沒有法律硬性規定，但回顧歷史，英國王室成員盡量保持中立，較不會前往投票。王室家族官網則稱，女王在政治事務方面必須嚴格保持中立。

出生於洛杉磯的梅根，2018年與哈利王子結婚後，原本計畫成為英國公民，不過兩人今年淡出王室，現階段與1歲兒子亞契（Archie）住在加州。

梅根這次並沒有說將會把票投給誰，但在2016年美國總統大選前，她曾公開表態不挺川普。她過往認為川普厭女、引起分歧。

 

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