吳怡農嫩女友驚爆「怪叔叔用手機對著我」：男人就是要有肌肉線條才好看

▲8月2日14:46，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的王姓女幕僚連續2個週末過夜。本刊調查，這名王姓「小農女」平常關注人權、性別議題，不但曾在臉書聲援「#MeToo」議題，也多次發文表述自己對性別平權、甚至死刑的看法。

小農女曾在臉書分享說，自己在路上經常遇到騷擾，曾有奇怪的阿伯跟著她，「一直用手機對著我」，甚至有交警和計程車司機在她身後大喊：「哎唷這個妹子正喔」，坐在路邊跟朋友聊天，也曾被經過的男子拋媚眼，「當下我都是不舒服至極、假裝沒聽到看到、只想趕快離開，自己一個人的時候甚至會覺得有點不安全有點害怕」，她認為這是對女性極不尊重、侵犯對方的行為。

此外，她還曾在臉書教朋友，要如何用3招「一秒辨別男性沙文主義者」，一是當一個人出入門口時，只幫女性抵住門，遇到其他性別則照常出入不會特別禮讓；二是崇尚體魄強健的男性身軀、認為男人就是要有肌肉線條才好看的人，「Ronaldo，帥！Neymar，meh太瘦小了」。

最後，小農女認為，若看到乙武洋匡（罹患先天性四肢切斷症，但遭媒體踢爆婚後還與五名女性有婚外情）的新聞會覺得：「太屌了！竟然可以吸引這麼多女人，我簡直魯蛇！」這類男生也會是男性沙文主義者，她說，「當你以為自己是真男人的時候，你可能已經落入沙豬的範疇囉！」

2017年5月，她在臉書說，曾有友人的男性朋友看到照片說想認識她，但後來看到她臉書貼文卻說：「蛤，可是感覺她是一個女權份子欸，好像有點可怕」。對此，小農女大呼：「很棒欸我的臉書直接幫我過濾掉一些腦包！」並認為，會說女權主義好可怕的人不當朋友也罷，另也覺得有點悲哀，因女權主義就是性別平等主義，並不是提倡「仇男」，而是要批評「要求女生應該溫柔、男生不可以哭」的社會結構。

2014年5月發生北捷隨機殺人事件，小農女當時也曾轉文並發表對死刑看法說：「死刑除了讓被害家屬有報復的心理補償之外，到底能解決什麼問題？死刑提供給國家和社會開脫責任的方法，好像只要把兇手槍決了捷運就更安全了、大學的心理諮商系統就沒有瑕疵了，所有的社會問題隨著兇手的死刑判決一併煙消雲散。死刑真的是最不負責任的處理辦法了。」



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