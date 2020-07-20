開過地面積水噴濕副總　駕駛回頭搖車窗嗆：剛濺你水的人是我

記者黃翊婷／綜合報導

在花蓮某公司任職的林姓副總經理2018年11月26日上午10時許行經花蓮縣花蓮市美工六街時，被張姓男子開車濺起的水花弄濕，沒想到對方竟然還回頭搖下車窗嗆聲，「剛濺你水的人是我」，接著就是一頓揍，造成頭部、右眼挫傷等傷害，整整4個月無法工作，氣得提告求償90萬元。

▲兩人爭執的原因其實是更早之前的行車糾紛。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關）

林姓副總經理在判決書中提到，當天張男駕駛的車輛由美工路左轉美工六街，車輪不慎濺起地面積水，當時他剛好走在路邊，結果遭潑濕衣物，起初不以為意，沒想到對方見狀後竟然將車開回來，並搖下車窗嗆聲「剛濺你水的人是我」、「你撞我的車不賠」，他回了一句「是你的車撞我的車」，結果慘遭暴揍臉部3拳，導致頭部、右眼挫傷、流鼻血。

林姓副總經理指稱，張男犯案之後隨即駕車逃逸，留下他一人坐在馬路邊，加上因為傷勢嚴重，整整4個月無法工作，至今也沒有獲得任何賠償，可見態度有多惡劣；雖然刑事方面已有判決，但他還是氣不過，因此決定提告民事求償90萬元。

對於上述指控，張男不否認開車濺水、打人等事，但他不認同工作損失賠償和慰撫金的部分，就算副總聲稱停工4個月，每月損失10萬元，卻不願意提出新轉資料，出示的薪領簽收簿也只是單方面製作的文書，真實性仍有待確認，況且濺水只是一場意外，真正的原因是雙方在這之前有過行車糾紛，「我離開是主動到派出所告知案情，並非逃逸。」

花蓮地院法官認為，林姓副總經遭打傷是事實，請求賠償並不妥，但在工作損失部分，根據醫院的病歷資料看來，只有右眼一處受傷，左眼完好無損，綜合治療情形以及經過等因素判斷，受傷後無法工作的期間應為一個月較為適當；此外，最有爭議薪領簽收簿的確沒有蓋公司章，難以認定他是否每個月真的可以領取現金10萬元的薪資，最後判張男應賠償15萬4545元，全案確定。