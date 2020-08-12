第四屆「APP移動應用創新賽」台總決賽結果揭曉　逢甲團隊奪特獎

▲第四屆「APP移動應用創新賽」由逢甲團隊獲得特獎。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

STUDIO A校園門市 Straight A與逢甲大學的Apple區域教育培訓中心共同舉辦的2020第四屆「APP移動應用創新賽」結果於11日揭曉，前三名包括逢甲大學、國立雲林科技大學等隊伍將代表參加大中華區總決賽。

Straight A指出，第四屆「APP移動應用創新賽」，本次參賽校系數及隊伍數均創新高，共吸引來自全台40所大專院校、223件作品報名參加，作品涵蓋教育、工業科技、醫療救援、影像辨識、智慧家庭等不同的領域。

今年脫穎而出進入決賽的20組隊伍分別來自於逢甲大學、國立臺北教育大學、東吳大學、國立雲林科技大學、南臺科技大學、淡江大學、龍華科技大學、長榮大學等8所大專院校。學生們於現場針對設計之軟體，進行介紹展演及接受評選，最後由逢甲大學資訊工程學系團隊作品「Beauty Agenda」獲得評審團評為特獎。

一獎為國立雲林科技大學數位媒體設計學系團隊的「VUVU」，二獎為逢甲大學資訊工程學系團隊的作品「MC逆滲透」，東吳大學資訊管理學系團隊作品「Dialog Pupae聽說啊」，及國立臺北教育大學數位科技設計學系團隊作品「Memotrees」則並列佳作。

其中逢甲大學電機工程學系團隊的「GREEN FIRE」作品以破千票數，獲得此次網路票選最佳人氣獎；前三名優秀台灣隊伍將於9月代表台灣參加線上舉行的大中華區「2020年APP移動應用創新賽」總決賽，最後勝出者將有機會參加Apple WWDC蘋果年度開發者大會。