　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「漂白水加清潔劑」刷浴室　她洗到一半呼吸逐漸困難…倒地4天後亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西摩將漂白水與其他清潔劑混合在一起，氣味引發她氣喘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國34歲女子西摩（Leah Seymour）上月清洗浴室時，將兩種清潔產品混合在一起，強烈的氣味引起她氣喘發作，送醫後不治身亡。她的母親如今呼籲，不要隨意調和清潔用品。

《每日郵報》報導，這起事件發生於7月19日，西摩生前在英格蘭東南部的薩里（Surrey）經營洗車店，與她老闆塞費理（Peter Seferi）碰面前，她先在家中清潔浴室，並將漂白水與浴廁清潔劑混合在一起。幾分鐘後她聞到強烈氣味，開始呼吸困難。

西摩的老闆來到她家後，刺鼻氣味立刻飄來。當時她還能與老闆正常交談，不過幾分鐘後便失去意識，對方趕緊叫救護車，過程中進行心肺復甦術（CPR），隨後醫護人員將她送往醫院，然而4天後仍不幸死亡。

據了解，西摩當時聞到氣味後氣喘發作，於7月23日死亡。她的母親費隆（Julie Felon）相當崩潰，不願相信女兒已經過世。她警告大眾，不要隨意混用清潔產品。

西摩在洗車場工作5年，與老闆就像家人。憾事發生後，塞費理覺得非常遺憾，西摩總是熱心工作，過去也幫過他很多忙，他以西摩的另一個名字西莉亞（Celia）取為店名。顧客們也帶來鮮花，表達哀悼之情。

►蘊含金盞花精萃，讓你一抹爆水

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「漂白水加清潔劑」刷浴室　她洗到一半呼吸逐漸困難…倒地4天後亡

色住持偷拍女高中生裙底！　被捕狡辯「裙子穿太短」：我是在教導她

「無牙老鱷魚」遭斬首肢解！村民迷信「惡魔化身」...分開埋葬才不會「復活」

遭控濫用捐款！韓政府踢爆慰安婦機構「拿26億炒地皮」：奶奶遭看護辱罵

香港大搜捕＋制裁美11官員　裴洛西：至今最黑暗的一週

拜登副手賀錦麗強硬反中！　曾批中國侵害香港人權

搶銀行被自己電鋸割喉！　警察目睹他離奇倒在血泊中斃命...

全球最後一間百視達變身「DVD隔離房」！每晚4美元享受國際大片+爆米花

白宮外男子「疑似持槍」衝向員警！遭特勤開槍制伏…傷重住院　被控「襲警」

拜登副手賀錦麗是誰？雙重族裔身分、溫和務實路線有望吸票　川普怒嗆可怕

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

「漂白水加清潔劑」刷浴室　她洗到一半呼吸逐漸困難…倒地4天後亡

色住持偷拍女高中生裙底！　被捕狡辯「裙子穿太短」：我是在教導她

「無牙老鱷魚」遭斬首肢解！村民迷信「惡魔化身」...分開埋葬才不會「復活」

遭控濫用捐款！韓政府踢爆慰安婦機構「拿26億炒地皮」：奶奶遭看護辱罵

香港大搜捕＋制裁美11官員　裴洛西：至今最黑暗的一週

拜登副手賀錦麗強硬反中！　曾批中國侵害香港人權

搶銀行被自己電鋸割喉！　警察目睹他離奇倒在血泊中斃命...

全球最後一間百視達變身「DVD隔離房」！每晚4美元享受國際大片+爆米花

白宮外男子「疑似持槍」衝向員警！遭特勤開槍制伏…傷重住院　被控「襲警」

拜登副手賀錦麗是誰？雙重族裔身分、溫和務實路線有望吸票　川普怒嗆可怕

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

投資客資金滯留！六都房價全面大漲　專家：像變了心的女友

天然貴妃池中抓魚！特搜全台15處避暑勝地　還有夢幻藍野溪秘境

ASICS專為跑者研發跑步口罩　9月中旬上市

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

83000元！三陽「Fiddle 125」上市　48期0頭款0利率入手超容易

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

Chrome驚傳漏洞　數十億用戶危險

即／普丁女兒接種俄羅斯新冠疫苗

牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！1

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

俄新冠肺炎疫苗　用蘇聯衛星命名

法獲報「TikTok要求刪影片」最高罰2千萬歐

拜登挑賀錦麗為副手　首位非裔女性副總統候選人

即／紐西蘭總理宣布「封鎖奧克蘭」

超強對流風暴　蹂躪美國中西部

美國要求「香港製造」改成「中國製造」

更多熱門

相關新聞

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

家裡的貓主子老是對沙發愛不釋手嗎？或是老是把你的電腦桌搞得一團亂？又或是有不想讓貓咪靠近的「聖域」？若有以上情況，部份貓友會使用貓咪討厭的氣味來「驅貓」，但是其實這些貓咪討厭的味道都有一定的毒性，若你家的貓咪特別喜歡這些味道，反而要避免使用喔！

男女爭吵疑潑灑漂白水　警介入協調

男女爭吵疑潑灑漂白水　警介入協調

教會稱「漂白水治肺炎」　要川普推廣

教會稱「漂白水治肺炎」　要川普推廣

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

24歲台女「8hrs全配搭機」熱爆！結束14天居家檢疫…只有一體悟

24歲台女「8hrs全配搭機」熱爆！結束14天居家檢疫…只有一體悟

關鍵字：

漂白水

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面