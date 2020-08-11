快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

記者陳以昇、鄒鎮宇／綜合報導

淡水一名男子晚間駕駛自小客車，在中山路撞上一輛機車後逃逸，一路衝到新市國小撞上載有懷孕26周的孕婦的汽車停下，才被2警拖下車、4警壓制帶回分局。淡水分局表示，肇事逃逸案人車已查獲到案積極處理中。

警方表示，許姓男駕駛晚間駕駛黑色自小客車，從中山路、中正路口擦撞機車後逃逸，並於中山北路2段189巷撞上小客車被警方查獲。

▲警方獲報後立刻出動圍截，將許男帶回分局。（圖／翻攝細說淡水）



警方說，68歲許男酒測值為0，沿路波及3台機車、5部自小客車、1部公車，造成3人受傷；此外，該名孕婦送往台北榮總檢查，母子均安，詳細肇事原因還有待釐清。

警方表示，傷患有71歲魏姓男騎士，右手劃傷，已自行就醫；28歲謝姓女騎士受傷送醫；48歲張姓公車司機與乘客未受傷；自小客車駕駛未受傷，孕婦母子均安。

有網友在臉書社團「細說淡水」PO文表示，該名男子在中山路NET的路口撞上安全島，並且擦撞女騎士，導致女子當場倒地不起，而一旁的男騎士也氣得追罵肇逃男，沿路狂追至少3公里。

▲▼目擊者表示，肇逃男不斷撞安全島、蛇行。（圖／翻攝細說淡水，下同）



肇逃男沿路逃逸，再次自撞分隔島2次、公車，一路蛇行逃到新市國小前，逆向撞上一輛白色自小客車，導致後方紅色車輛撞上，路口交通當場癱瘓。

警方獲報到場，立刻要求肇逃男下車，見對方拒絕，直接將肇逃男拉下車並壓制。肇逃男酒測值為0，到案後表示他身體不舒服，有糖尿病史，要求去醫院檢查，精神狀態恍惚，面對員警的問題都答非所問。

▲男子（左）撞上孕婦後肇逃，圖為女騎士非孕婦。（圖／翻攝細說淡水、記者陳以昇翻攝）



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