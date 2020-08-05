　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

研究：夜間使用3C產品...藍光恐增加大腸、直腸癌致病率

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲滑手機,低頭族,手機,宅女。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲夜間滑手機不只傷眼，更增加罹癌風險。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者周依儒／綜合報導

現代人已經無法離開3C產品，因此民眾經常會接觸到電腦、手機等發出的強烈藍光。不過，西班牙一項科學研究發現，長時間暴露在藍光下，可能會提高大腸、直腸癌的罹病機率，該研究結果刊登在《流行病學期刊》（Epidemiology）上。

西班牙巴塞羅那全球衛生中心（ISGlobal）的一支研究小組，針對夜晚長時間暴露在藍光下，與大腸直腸癌間的關聯性首次進行了研究。衛生中心主任、研究組長馬諾利斯（Manolis Kogevinas）指出，早在先前他們就已經發現，長時間照射人造光源會增加罹患乳癌和前列腺癌的風險，且世界衛生組的國際癌症研究機構（IARC）又曾表示晚間工作是致癌的一大因素，其中罹患病症的比例又以乳癌、前列腺癌和大腸直腸癌最多，因此他們想了解大腸直腸癌和人造光源是否有關係？

請繼續往下閱讀...

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲上夜班的民眾要特別注意眼睛保健。（圖／pakutaso）

研究團隊隨機抽取了巴塞隆納和馬德里內約2000名的上班族的身體狀況，發現其中有660人罹患大腸直腸癌，剩下的眾數則隨機採樣了兩地「沒有」上過夜班的民眾，並使用了國際太空站來分析晚上戶外的人造光源數據。

研究結果也顯示，長時間暴露在強烈藍光下的人，罹患大腸直腸癌的機率比暴露時間少的人高出60%。馬諾利斯表示，過去的研究都發現長時間暴露在人造光源下會減少體內的褪黑激素，但透過這次的研究，他們也更具體的發現，強烈藍光比人造光源對人體的傷害更大，「光害的研究雖然只是剛開始，但因為有越來越多人擔心藍光是否會對健康和生態造成影響，因此我們會更深入的去研究調查，來預防罹癌風險。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
日本工程師從台灣返日確診染疫！　指揮中心：出入8類場所要戴口
30歲日籍工程師在北部工作！80名接觸者「已採檢71人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

操刀超過150例　大腸直腸癌權威莊仁賓：攝取高量蔬果+適當體能活動

「新增1境外，本土風險多10%」台大估：6月有24位無症狀　6大高風險場所曝

中年男子頻尿、夜尿很正常？　醫師：單次尿量低於200cc快就醫

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

影／染疫泰籍移工二次採檢結果「不確定」　指揮中心判定無社區影響「宣布結案」

美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

日籍女學生「血清抗體陰性」　指揮中心宣布結案！

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

旅館隔離突沒WiFi！她轉看電視「第四台也沒有」　櫃台回應...網全傻眼了

凶宅被6組客戶瘋搶！　掛牌9小時「4856萬」賣掉...網喊幸運

降血壓藥發芽「長出尾巴」　婦人前天才吞下：難怪摸到「黏黏的」

凛冬已至！「維珍航空」在紐約申請破產

李登輝治喪「採基督教儀式」　府與家屬請台灣基督長老教會協助

FB胡謅「幫人吹的牛郎，好賺嗎？」！男大生嘴賤怒嗆：昨天睡客人家　下場曝

女大生獨遊西雙版納！消失24天「山林挖出屍體」　父知兇手崩潰：一起報的案

快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量

「要輕軌更要台鐵」　謝國樑捍衛基隆站：讓市民共同參與決策

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

即／礁溪老爺酒店59人上吐下瀉

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

95加500元「油表跳1059元」！他拒付遭砲翻

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明

日籍旅客「遊台返日」確診！　指揮中心掌握80名接觸者

羅霈穎服安眠藥　藥師揭猝死2可能

末3碼相同！淡水哥「開箱包裹」：什麼鬼啦

指揮中心：出入8類場所要戴口罩

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

更多熱門

相關新聞

降低大腸直腸癌發生　攝取高量蔬果+適當體能活動

降低大腸直腸癌發生　攝取高量蔬果+適當體能活動

朴子市一97歲高齡長輩日前因為肚子痛便祕，在朴子醫院接受住院治療，醫師莊仁賓發現是大腸癌導致腸阻塞，立即為其進行大腸直腸癌治療手術，術後相當成功，康復相當迅速。家屬感謝莊仁賓醫師及照護團隊在長輩照顧過程中，不斷鼓勵長輩術後康復後下床步行，作活動，對於高齡長輩手術後恢復腸胃道功能、住院時間、身心理症狀有很大的改善效果。

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

治飛蚊症全球首例！加料「木蘭飛彈」可治　

治飛蚊症全球首例！加料「木蘭飛彈」可治　

手痠、麻痛趕快換姿勢！他拿平板看小說突無力癱軟

手痠、麻痛趕快換姿勢！他拿平板看小說突無力癱軟

三星Galaxy Fold 2最新外觀曝光　與前一代大不同

三星Galaxy Fold 2最新外觀曝光　與前一代大不同

關鍵字：

3C藍光人造光源大腸直腸癌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面