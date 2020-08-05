研究：夜間使用3C產品...藍光恐增加大腸、直腸癌致病率

▲夜間滑手機不只傷眼，更增加罹癌風險。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

現代人已經無法離開3C產品，因此民眾經常會接觸到電腦、手機等發出的強烈藍光。不過，西班牙一項科學研究發現，長時間暴露在藍光下，可能會提高大腸、直腸癌的罹病機率，該研究結果刊登在《流行病學期刊》（Epidemiology）上。

西班牙巴塞羅那全球衛生中心（ISGlobal）的一支研究小組，針對夜晚長時間暴露在藍光下，與大腸直腸癌間的關聯性首次進行了研究。衛生中心主任、研究組長馬諾利斯（Manolis Kogevinas）指出，早在先前他們就已經發現，長時間照射人造光源會增加罹患乳癌和前列腺癌的風險，且世界衛生組的國際癌症研究機構（IARC）又曾表示晚間工作是致癌的一大因素，其中罹患病症的比例又以乳癌、前列腺癌和大腸直腸癌最多，因此他們想了解大腸直腸癌和人造光源是否有關係？

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▲上夜班的民眾要特別注意眼睛保健。（圖／pakutaso）



研究團隊隨機抽取了巴塞隆納和馬德里內約2000名的上班族的身體狀況，發現其中有660人罹患大腸直腸癌，剩下的眾數則隨機採樣了兩地「沒有」上過夜班的民眾，並使用了國際太空站來分析晚上戶外的人造光源數據。

研究結果也顯示，長時間暴露在強烈藍光下的人，罹患大腸直腸癌的機率比暴露時間少的人高出60%。馬諾利斯表示，過去的研究都發現長時間暴露在人造光源下會減少體內的褪黑激素，但透過這次的研究，他們也更具體的發現，強烈藍光比人造光源對人體的傷害更大，「光害的研究雖然只是剛開始，但因為有越來越多人擔心藍光是否會對健康和生態造成影響，因此我們會更深入的去研究調查，來預防罹癌風險。」