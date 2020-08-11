　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

今年花卉價格隨著疫情解封不斷攀升，8月初每把直線上升到78元以上，其中以菊花類最明顯，讓彰化田尾花農都開心的笑了，沒想到近日真的有偷花賊看上淡雅的「小白菊花」，剪了有500枝，林姓花農損失大約5000元，氣得上網po文。

其實田尾隱藏許多網美景點，除了絕美的公路花園外，像是雲朵玻璃屋、台版波波草、夢幻小葉欖仁森林、巨大仙人掌園等，都是IG上熱門的打卡景點，除了拍照以外，也不能錯過在地的美食小食，一份兩顆香味四溢的香酥肉圓，是在地人也不願分享的美好滋味。

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

▲林姓農民種植的菊花被偷割po文。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

但今年因為爆發新冠肺炎疫情，許多慶祝大型慶祝活動紛紛停辦，彰化田尾花市首當其衝，不僅銷售量大幅降低，價格也比往年差，許多花農只好忍痛改用網紅打卡景點的方式來促銷，連帶也影響到周邊相關產業，整整有將近半年的時間都慘澹經營。

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

▲友人留言。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

林姓花農也說，還記得3年前過春節大年初二，被偷剪了將近半分地的花；今天早上再看到種植在中正路旁美美的小白菊，其中一處被剪光凸凸一片，心裡簡直在淌血，今年又遇到不景氣，沒想到花價才上揚，就被採花賊光顧，「不懂為何要偷菊花」感到心裡非常不是滋味。

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

▲友人留言。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

好友們看到林姓花農的po文後，紛紛留言勸他說「他可能求婚需要一束小白花啦」、「可能要泡澡」、「種得太漂亮了」，也有網友留言說、「又來 花價好就想不勞而獲」，「不知道花農種花很辛苦嗎」、「真的太惡劣了」，彰化縣警局田尾分駐所也將日夜加強巡邏，防止宵小再度覬覦。

3大用法養出水煮蛋肌

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

博士道長潘政鵬憶亡父傳承感召　免費收驚回饋地方造福鄉里

嘉義市道路鋪設瀝青養護工程　傳官員向業者索賄

花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

點外送被取消10筆！平台承諾刷退…他一查帳氣炸：半年了耶

首次護照代辦11日起全國實施　新北獨家續辦換照服務最快6天取

蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

紀念823炮戰62週年　新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄

單身跑者注意！新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名額跑出好感情

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

博士道長潘政鵬憶亡父傳承感召　免費收驚回饋地方造福鄉里

嘉義市道路鋪設瀝青養護工程　傳官員向業者索賄

花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

點外送被取消10筆！平台承諾刷退…他一查帳氣炸：半年了耶

首次護照代辦11日起全國實施　新北獨家續辦換照服務最快6天取

蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

紀念823炮戰62週年　新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄

單身跑者注意！新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名額跑出好感情

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

吳克群找比爾賈拍MV「當天徐佳瑩生日」　「愛撫女模」陳語安走心...哭喊：完蛋了！

地方熱門新聞

外賣鍋燒麵不給袋子！外送員開門燙傷

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

落籍花蓮在地經營　天合飯店獲卓越五星標章

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

博士道長潘政鵬　免費收驚造福鄉里

道路鋪設瀝青養護工程官員向業者索賄

花蓮警提醒詐騙慣用「關鍵詞」

花價飆高採菊花賊出沒　花農生氣

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

埔出水緣份環境教育暨生態體驗深耕計畫

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

發展高雄體育！陳其邁要設立運動中心、補助電費

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多熱門

相關新聞

2020年心豐藝術節七甲登場

2020年心豐藝術節七甲登場

心豐藝術節8月1日在艷陽下熱情登場，市長黃偉哲一早就來到七甲花卉園區，在許又仁、鄭佳欣議員以及文化局、歸仁區長、歸仁農會、七甲產銷班等陪同下一一參觀七甲花卉產銷班的精采花藝展和這次活動的各項主題設計，市長黃偉哲熱情肯定每一家園藝行對本次藝術結合園藝的活動嘉許之外，也一一的和店家合影。

花價每把89.9元創春節以來新高價

花價每把89.9元創春節以來新高價

彰化10連霸老村長辭世　女兒前一天跟他視訊

彰化10連霸老村長辭世　女兒前一天跟他視訊

雲林縣府攜手花農虎尾故事館「展花香」

雲林縣府攜手花農虎尾故事館「展花香」

南投埔里假日市集、美食衝花卉、觀光！

南投埔里假日市集、美食衝花卉、觀光！

關鍵字：

菊花田尾花卉花農

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面