花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

▲林姓農民種植的菊花被採花賊偷割。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

今年花卉價格隨著疫情解封不斷攀升，8月初每把直線上升到78元以上，其中以菊花類最明顯，讓彰化田尾花農都開心的笑了，沒想到近日真的有偷花賊看上淡雅的「小白菊花」，剪了有500枝，林姓花農損失大約5000元，氣得上網po文。

其實田尾隱藏許多網美景點，除了絕美的公路花園外，像是雲朵玻璃屋、台版波波草、夢幻小葉欖仁森林、巨大仙人掌園等，都是IG上熱門的打卡景點，除了拍照以外，也不能錯過在地的美食小食，一份兩顆香味四溢的香酥肉圓，是在地人也不願分享的美好滋味。

▲林姓農民種植的菊花被偷割po文。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

但今年因為爆發新冠肺炎疫情，許多慶祝大型慶祝活動紛紛停辦，彰化田尾花市首當其衝，不僅銷售量大幅降低，價格也比往年差，許多花農只好忍痛改用網紅打卡景點的方式來促銷，連帶也影響到周邊相關產業，整整有將近半年的時間都慘澹經營。

▲友人留言。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

林姓花農也說，還記得3年前過春節大年初二，被偷剪了將近半分地的花；今天早上再看到種植在中正路旁美美的小白菊，其中一處被剪光凸凸一片，心裡簡直在淌血，今年又遇到不景氣，沒想到花價才上揚，就被採花賊光顧，「不懂為何要偷菊花」感到心裡非常不是滋味。

▲友人留言。（圖／翻攝自林姓農民臉書）

好友們看到林姓花農的po文後，紛紛留言勸他說「他可能求婚需要一束小白花啦」、「可能要泡澡」、「種得太漂亮了」，也有網友留言說、「又來 花價好就想不勞而獲」，「不知道花農種花很辛苦嗎」、「真的太惡劣了」，彰化縣警局田尾分駐所也將日夜加強巡邏，防止宵小再度覬覦。

►3大用法養出水煮蛋肌