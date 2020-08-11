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LINE FRIENDS期間限定組合　「熊大與當肯的好友日常」貼圖上架

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▲「BROWN X Duncan」期間限定組合 Duncan嘔心瀝血為熊大繪製的「BROWN X Duncan」友誼日常貼文。（圖／LINE FRIENDS提供）

▲「BROWN X Duncan」期間限定組合。（圖／LINE FRIENDS提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE FRIENDS今（11）日宣布，「熊大與當肯的好友日常BROWN & Duncan's daily life」40張限定貼圖正式上架，由Duncan的招牌風格重新詮釋熊大與「BROWN & FRIENDS」裡的人氣角色，獻上療癒系的好友日常。

LINE FRIENDS表示，未來一個月內Duncan將以單元劇形式，在官方社群平台陸續發布一系列溫暖友愛的相處日常，而日前率先在官方社群上曝光的「時光機」、「禮物」 等貼文引起廣大網友熱議，更讓全台喜愛熊大與Duncan的粉絲們相當期待兩人更多的互動。

▲【LINE FRIENDS】熊大粉絲見面會將於8:8(六)下午舉行，粉絲可獲得「BROWN X Duncan」限量生日賀卡與滿額贈的限量貼紙組 「BROWN X Duncan」貼圖將於8:11上架。（圖／LINE FRIENDS提供）

▲「BROWN X Duncan」期間限定貼圖。（圖／LINE FRIENDS提供）

Duncan表示，自己平時雖然很常使用熊大貼圖，但第一次為了繪製熊大而去認真研究他的身高比例，才發現看似簡單的線條，背後其實一點都不簡單，而他也為了完美演繹身為療癒界翹楚的熊大，有調整自己的畫風變可愛一點。

Duncan分享，自己將「BROWN & FRIENDS」的角色們全部加上他筆下人物的招牌「法令紋」，也讓韓國創作熊大的原作者「熊大爸爸」起先看到初稿時，產生了「熊大是不是變老了？」的疑問，好在熊大爸爸後來看到完成稿後，非常滿意Duncan的重新詮釋，並給出「太療癒了」的極高讚賞。

Duncan指出，平時雖然圖文創作走無厘頭路線，用黑色幽默帶給他的粉絲們無比療癒，但其實他自己私下也有憂鬱的時刻，而這次的限定貼圖與友誼日常貼文，會讓讀者看到熊大是如何帶著Duncan慢慢走出憂鬱，希望讀者看到這些貼文與使用貼圖時，也可以在無形之中得到療癒感。

▲「BROWN X Duncan」期間限定組合 Duncan嘔心瀝血為熊大繪製的「BROWN X Duncan」友誼日常貼文。（圖／LINE FRIENDS提供）

▲Duncan嘔心瀝血為熊大繪製的「BROWN X Duncan」友誼日常貼文。（圖／LINE FRIENDS提供）

LINE FRIENDS指出，「BROWN X Duncan」早先曝光的「時光機」、「禮物」等系列貼文已累積超過20萬粉絲按讚，因此預告整個8月，觀眾都可以在LF與Duncan的官方社群上看到一系列的圖文單元劇，由Duncan繪出兩個角色由淺入深的友誼發展。

LINE FRIENDS分享，日前發布的「時光機」貼文中，Duncan早已偷偷埋梗預告，在熟悉的場景、熟悉的長椅上出現圓滾滾的背影，大多網友都沒猜到，原來那個圓滾滾的背影就是熊大，緊接著曝光的貼文中只見Duncan在打視訊電話，手機畫面中有張大大的圓臉和可愛的鼻子，馬上就有眼尖的粉絲猜到是熊大，迫不及待地敲碗想看兩人合體。

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