歡慶8歲生日！熊大結交新朋友變幽默　人氣插畫家Duncan：我也被療癒了

▲LINE FRIENDS熊大8/8生日將推「BROWN X Duncan」限定貼圖。（圖／LINE FRIENDS提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE FRIENDS最夯的熊大今（8）日歡慶8歲生日，並首度攜手台灣人氣插畫家Duncan推出聯名合作，包括即將在8月11日推出的「BROWN X Duncan」限定貼圖，以及後續將以單元劇推出的小品內容創作，而要把沈默的熊大變幽默，就連Duncan自己都說被療癒了！

熊大經紀人李受珍分享，LINE FRIENDS想要做出台灣版的WOW，所以尋找長期和LINE合作的插畫家聯名，這也是熊大第一次結交新朋友，希望可以用Duncan的幽默來感動粉絲，並談到這次的合作以內容開始，然後是LINE限定貼圖，最後還會有實體商品，未來也希望讓熊大結交更多朋友。

▲LINE FRIENDS攜手人氣插畫家Duncan聯名合作。（圖／LINE FRIENDS提供）

向來以幽默解讀生活作為創作發想的Duncan，其實是從2013年開始在臉書分享自己的圖文創作，並以幽默的風格，反思生活的內容，慢慢累積眾多的粉絲，而當時LINE貼圖剛剛開始，讓自己有機會走上創作貼圖一途，至今每年都會推出新圖，並坦言意料之外的收入讓自己得到很大的幫助。

Duncan分享，自己接到LINE FRIENDS邀約時，還以為是要出席尾牙，沒想到竟然是跟熊大的跨界合作，所以竭盡所能地創作出屬於熊大與Duncan的全新故事內容，並以自己對某個人的思念來貫穿圖文，希望讓現實生活中感受難過和不安的人們都能被療癒，並透露連自己都被熊大療癒了！

▲「BROWN X Duncan」貼圖即將在8/11上架。（圖／LINE FRIENDS提供）

Duncan表示，這次創作「BROWN X Duncan」限定貼圖時，特別的是要想著怎麼融合原本的畫風，因為熊大一直是走可愛療癒路線，但是Duncan則是黑白點綴一點紅的獨特風格，所以自己就當作是一次練功的機會，並強調為了向來沈默的熊大量身訂做，不用文字表達就能變得很幽默。

Duncan指出，針對限定聯名款自己特別透過數據研究，找出粉絲最常使用的貼圖款式，像是基本的Hello、Goodbye的實用性貼圖，還有自己想要的款式，其中有一款就是針對愛看戲的群眾心態，創作拿出板凳，搭配象徵台灣美食小吃的雞排和珍珠奶茶，呈現出群眾愛湊熱鬧的貼圖。

Duncan強調，創作圖文對自己來說就像是寫日記，可以把心裡有感觸的事物，經過消化之後用圖文呈現，並談到現代人在生活中常常會有不如意，但希望讀者看到自己的圖文創作之後，可以發自內心的會心一笑，即使經歷辛勞的一天也能感覺沒有那麼糟，因此更攜手熊大要來療癒人們的心。

▲熊大與Duncan呈現貼圖「開心」熊抱圖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲熊大與Duncan呈現貼圖「哼」的樣式。（圖／記者姚惠茹攝）