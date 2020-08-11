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「班長」趙駿亞爆氣推倒警…庭上認罪鞠躬道歉！15萬和解獲緩刑

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趙駿亞北院出庭認罪。（圖／記者羅志華攝）

▲趙駿亞於大選前推倒警察，在審理期間認罪，並以15萬與受傷警員和解，北院判決緩刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

演出《新兵日記》班長角色走紅的藝人趙駿亞，於2020年1月10日、大選投票前一天，在林森南路、仁愛路口與管制交通的警察發生衝突，當場將對方推倒在地，趙駿亞於審理中，與受傷警察以15萬元和解，並當庭鞠躬道歉「對傷害警察及公權力感到很抱歉」，北院依妨害公務罪，判他拘役55日、得易科罰金，緩刑2年，並須在半年內接受一場法治教育。

趙駿亞於案發當天遭逮時，稱急著回家與爸媽吃飯遭攔，一時衝動才做出犯行，並於案件偵查期間，稱不懂法律「認錯不認罪」，檢方依傷害、妨害公務等罪起訴。

趙駿亞於審理中，與受傷警察以15萬和解、當庭交付現金，並向對方道歉，「對當天的事情一時衝動、傷害警察及公權力，感到很抱歉」；受傷警員也原諒趙駿亞，當庭撤回傷害告訴，但妨害公務部分因無法撤告，趙駿亞請求緩刑。

法官考量趙駿亞因一時衝動犯行，於審理中認罪，又與受傷警員達成和解、獲得原諒，判他緩刑2年，並須接受一場法治教育。

趙駿亞於最後一次出庭時表示，「今天達成和解，對警察執行公務造成影響，覺得很自責、也很抱歉，跟這位警察先生再次道歉，對浪費社會資源很抱歉」。

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